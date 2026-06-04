Argentina escala al puesto 1 del Ranking Mundial de la FIFA y es la peor noticia que pudo haber recibido: este es el motivo

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el ranking oficial sufrió modificaciones inesperadas que sacuden el tablero del fútbol internacional. Con la derrota de Francia (ante Costa de Marfil) y el empate de España (contra Irak), la Selección Argentina trepó a lo más alto del escalafón. Sin embargo, para los analistas más supersticiosos, este ascenso representa una señal de alerta: la historia indica que ninguna equipo que llegó al Mundial ocupando el primer puesto logró levantar el trofeo.

En la última publicación de abril, donde el combinado sudamericano se asentó en el tercer puesto, por debajo de Les Bleus y la Roja, la FIFA anunció que la próxima actualización de la clasificación se iba a publicar el 10 de junio de 2026, justo en la antesala del inicio mundualista. Luego de los resultados sorpresivos en los amistosos de este jueves, los dirigidos por Lionel Scaloni regresaron al primer puesto del Ranking FIFA con 1874.81 puntos, aunque podría aumentarlos si se impone sobre Honduras en el amistoso del sábado.

El nuevo orden ubica a la Selección Argentina por delante de España, que quedó segunda con 1873.01 puntos, y de Francia, que cayó al tercer lugar con 1869.43 puntos.

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La maldición que Argentina tratará de romper

El ascenso en la lista representa una mejora en el plano numérico, pero también instala una presión extra de cara al torneo que comenzará el jueves 11. Desde que la FIFA implementó el ranking de selecciones (en diciembre de 1992), nunca ganó la Copa del Mundo el elenco que llegó al torneo como número uno de esa clasificación.

Argentina quiere ir por el bicampeonato

El primer Mundial con esa "tabla" fue Estados Unidos 1994: Alemania llegaba como líder, pero perdió en cuartos de final con Bulgaria y el campeón fue Brasil. Además, los teutones también fueron víctimas en Rusia 2018: venían de ser campeones en 2014 pero se quedaron afuera en fase de grupos del certamen que terminó ganando Francia.

España en 2014 también fue eliminado en primera fase, al igual que Francia en 2022. Pero el que más lo sufrió fue Brasil, en cuatro oportunidades.

Qué equipos llegaron al Mundial como líderes del ranking FIFA

2022: Brasil (eliminado en cuartos)



2018: Alemania (fase de grupos)



2014: España (fase de grupos)



2010: Brasil (cuartos)



2006: Brasil (cuartos)



2002: Francia (fase de grupos)



1998: Brasil (final)



1994: Alemania (cuartos)

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Cabe mencionar que dentro de la lista de partidos se encontrarán todos los encuentros de la Selección Mexicana, destacando el ansiado debut que tendrán los jugadores de Javier Aguirre ante su similar de Sudáfrica. El partido se encuentra pactado para el 11 de junio.

