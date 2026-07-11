Igualó a Argentina: la imbatible marca que alcanzó España tras el triunfo ante Bélgica

La victoria de España por 2-1 ante Bélgica en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo significó el pase a las semifinales; también confirmó que La Roja está viviendo uno de los ciclos más dominantes de la historia del futbol. A pesar de que la jornada marcó el fin de la imbatibilidad individual de Unai Simón —cuyo reloj se detuvo en 650 minutos—, alcanzó un hito colectivo que lo coloca en la cúspide del deporte mundial: 36 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

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El récord de España que preocupa a Argentina e Italia

Con este resultado, España ha igualado la legendaria racha de la Selección Argentina de Lionel Scaloni, que entre 2019 y 2022 logró mantenerse invicta durante 36 encuentros. La última caída de los europeos se remonta al 22 de marzo de 2024, cuando perdió 1-0 frente a Colombia en Londres. Desde entonces, el balance es impecable: 26 victorias y 10 empates, una regularidad que les permitió conquistar la Eurocopa 2024 y consolidarse como los grandes favoritos al título mundial.

España festeja el gol ante Bélgica|X: FIFAcom

Ahora, en el horizonte de España se centra un objetivo que parece de película. El único registro que permanece por delante es el de la Italia de Roberto Mancini, que entre 2018 y 2021 alcanzó los 37 partidos invicta. El destino ha dispuesto que España busque igualar este récord en el escenario más importante: la semifinal del Mundial 2026 ante Francia, que se disputará el próximo martes 14 de julio.

Si evita la derrota en los 90 minutos reglamentarios, igualará a la Azzurra. Pero el premio mayor podría ser aún más ambicioso: si el equipo logra avanzar a la final y coronarse campeón, no solo sumaría su segunda estrella, sino que establecería la racha de imbatibilidad más larga en la historia del fútbol internacional masculino. Una gesta que cerraría un ciclo perfecto entre legado y presente.