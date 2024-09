¡Con golazo de Julián Álvarez! Argentina vence a Chile en eliminatorias

Sin Messi y sin problemas, Argentina venció 3-0 a Chile en la Jornada 7 de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni aprovechó la localía para sumar tres puntos que los mantendrán como líderes sin importar lo que pase con Uruguay y Colombia, los dos más cercanos perseguidores de la actual campeona del continente.

Más de un mes y medio después de coronarse en la Copa América 2024 frente a los cafetaleros, los también monarcas mundiales volvieron a la acción. Después de despedir definitivamente a Ángel Di María con un sentido homenaje, el conjunto albiceleste demostró su poderío en una de las rivalidades más duras que tiene el futbol de Sudamérica.

Los goles corrieron a cargo de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala, quien cerró la faena con una diana en el tiempo agregado. El segundo de la noche fue una verdadera obra de arte, toda vez que el delantero del Atlético de Madrid se fabricó el espacio para disparar de zurda y vencer al arquero rival por arriba, ayudado por un travesaño que hizo botar la esférica dentro de la portería.

Dybala no desentonó, ya que colocó un disparo potente a segundo palo para hacer estallar a los miles de aficionados que se hicieron presentes en el graderío. Cabe mencionar que el artillero de la Roma utilizó la playera número 10 ante la ausencia por lesión de Messi.

“Sé que no es mi camiseta; todos sabemos que pertenece a Leo. Intenté representarlo de la mejor manera posible. Algunos de los chicos me dijeron que debía llevarla. No estaba seguro de si debía aceptarlo, pero es una responsabilidad muy bonita”, confesó Dybala después de la victoria.

¿Cuándo juega Argentina contra Colombia?

Argentina vuelve a la acción en las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de 2026 este martes 10 de septiembre cuando se mida a Colombia en tierras cafetaleras. El cotejo tiene el ingrediente extra de fungir como una especie de revancha para los colombianos después de perder ante la Albiceleste la final de la Copa América 2024.

