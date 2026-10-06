Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Argentina vs Benin: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del último partido con la Selección Argentina, marcador online

El astro argentino vivirá su último compromiso con La Albiceleste y será el Monumental el encargado de darle un último adiós a una de las leyendas del futbol como jugador de selección.

Argentina Benin

Escrito por: Erick De la Rosa

Día sentimental para el mundo del futbol, día en el que se despide Lionel Messi del balompié de selecciones nacionales. El 10 de la Albiceleste vivirá su último partido como jugador del cuadro nacional dejando un legado inmenso detrás. El plato está servido para que sea un día con sabor a muchos goles por parte de los sudamericanos, quienes se verán las caras con Benin en un Monumental que verá por última vez a su héreo con la playera de la Argentina.

Te puede interesar: Jugador de Rayados lanza polémico mensaje para calentar partido contra América

Tags relacionados
Selección Argentina

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
LIVE PREVIO MÉX VS CHI.png

LIVE Previo México vs Chile | Selección Azteca

6:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
7 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
7 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
7 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
8 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
8 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
8 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
9 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
9 OCT
BORREGOS CCM VS BURROS BLANCOS FECHA.jpg

ONEFA|Borregos CCM vs Burros Blancos

3:50 p. m.
10 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Kyonosuke Kameda vs Sebastián ‘Logan’ Hernández

11:55 p. m.
10 OCT