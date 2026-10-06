Argentina vs Benin: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión del último partido con la Selección Argentina, marcador online

Día sentimental para el mundo del futbol, día en el que se despide Lionel Messi del balompié de selecciones nacionales. El 10 de la Albiceleste vivirá su último partido como jugador del cuadro nacional dejando un legado inmenso detrás. El plato está servido para que sea un día con sabor a muchos goles por parte de los sudamericanos, quienes se verán las caras con Benin en un Monumental que verá por última vez a su héreo con la playera de la Argentina.

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