Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Selección Nacional sufre problemas con su avión y llegaría sobre la hora para el partido en plena Fecha FIFA

Burkina Faso sigue en Marruecos tras la cancelación de su vuelo y trabaja para llegar a Buenos Aires antes del amistoso ante Argentina

burkina.jpg
Burkina Faso no ha llegado a Buenos Aires y el amistoso contra Argentina está en riesgo.

Escrito por: Ariel Velázquez

La Selección Argentina tiene programado un nuevo amistoso en esta Fecha FIFA, pero su rival atraviesa una situación que puso en duda la realización del encuentro. Burkina Faso todavía no ha podido viajar a Buenos Aires y el reloj juega en contra de la delegación africana.

La Federación Burkinesa de Futbol confirmó en un comunicado que el desplazamiento de los Etalons sufrió una modificación después de que la compañía encargada del vuelo cancelara, sin previo aviso, el viaje que estaba programado para el 30 de septiembre.

El plantel permanece en Casablanca, Marruecos, mientras las autoridades deportivas buscan una alternativa que permita trasladarlo a Argentina. La propia federación reconoció que las opciones disponibles presentan complicaciones relacionadas con los tiempos de viaje.

La situación es especialmente delicada porque el amistoso está programado para este sábado 3 de octubre a las 21:00 horas (hora local) en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La Asociación del Futbol Argentino mantiene el encuentro dentro de su calendario oficial.

Burkina Faso sigue en Marruecos y el tiempo se agota

El problema comenzó con la cancelación del vuelo chárter que debía trasladar a la delegación desde Marruecos hacia Argentina. Desde entonces, el Ministerio de Deportes, la Federación Burkinesa y la embajada del país africano en Marruecos trabajan para encontrar una solución.

La FBF explicó que se han estudiado diferentes alternativas para reprogramar el viaje, aunque algunas de ellas provocaron dudas entre los futbolistas debido a la duración del trayecto.

Medios argentinos reportaron que la delegación todavía no había iniciado el traslado hacia Buenos Aires y que una de las posibilidades era que el equipo llegara durante el mismo sábado, apenas unas horas antes del partido.

Un viaje transatlántico de última hora reduciría considerablemente el tiempo disponible para descanso, adaptación y preparación antes de enfrentar a una Argentina que viene de disputar otro amistoso durante esta misma ventana internacional.

El amistoso ante Argentina sigue programado

Hasta el momento no existe un anuncio oficial de cancelación. La AFA mantiene el partido en su agenda para el sábado 3 de octubre a las 21:00 horas (6:00 pm hora del centro de México) en el Monumental.

La Selección Argentina llega a este compromiso después de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba, en el primer encuentro de su triple jornada de amistosos. Después de enfrentar a Burkina Faso, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto cerrar la Fecha FIFA contra Benín el martes 6 de octubre, también en el Monumental.

Del lado africano, la prioridad inmediata es conseguir un vuelo que permita completar el recorrido antes del encuentro.

La Federación Burkinesa aseguró que las autoridades involucradas están trabajando para desbloquear la situación y permitir que los Etalons lleguen a Buenos Aires para disputar el partido.

Tags relacionados
Selección Argentina Futbol internacional

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

CONFERENCIA DE PRENSA 2 OCT FECHA.jpeg

Selección Mexicana| Conferencia de Prensa México vs Estados Unidos EN VIVO

3:40 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
BORREOS GDL VS AZTECAS FECHA.jpeg

ONEFA|Borregos GDL vs Aztecas UDLAP

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
LIVE PREVIO MÉXICO VS USA FECHA.jpeg

Selección Azteca| México vs Estados Unidos Live Previo

6:20 p. m.
3 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Kyonosuke Kameda vs Sebastián ‘Logan’ Hernández

11:11 p. m.
3 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
5 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
5 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
5 OCT
LA MESA PROTA FECHA NUEVA.jpeg

La Mesa Protagonista

5:55 p. m.
5 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
6 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
6 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
7 OCT