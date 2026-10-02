Selección Nacional sufre problemas con su avión y llegaría sobre la hora para el partido en plena Fecha FIFA

La Selección Argentina tiene programado un nuevo amistoso en esta Fecha FIFA, pero su rival atraviesa una situación que puso en duda la realización del encuentro. Burkina Faso todavía no ha podido viajar a Buenos Aires y el reloj juega en contra de la delegación africana.

La Federación Burkinesa de Futbol confirmó en un comunicado que el desplazamiento de los Etalons sufrió una modificación después de que la compañía encargada del vuelo cancelara, sin previo aviso, el viaje que estaba programado para el 30 de septiembre.

El plantel permanece en Casablanca, Marruecos, mientras las autoridades deportivas buscan una alternativa que permita trasladarlo a Argentina. La propia federación reconoció que las opciones disponibles presentan complicaciones relacionadas con los tiempos de viaje.

La situación es especialmente delicada porque el amistoso está programado para este sábado 3 de octubre a las 21:00 horas (hora local) en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La Asociación del Futbol Argentino mantiene el encuentro dentro de su calendario oficial.

Burkina Faso sigue en Marruecos y el tiempo se agota

El problema comenzó con la cancelación del vuelo chárter que debía trasladar a la delegación desde Marruecos hacia Argentina. Desde entonces, el Ministerio de Deportes, la Federación Burkinesa y la embajada del país africano en Marruecos trabajan para encontrar una solución.

La FBF explicó que se han estudiado diferentes alternativas para reprogramar el viaje, aunque algunas de ellas provocaron dudas entre los futbolistas debido a la duración del trayecto.

Medios argentinos reportaron que la delegación todavía no había iniciado el traslado hacia Buenos Aires y que una de las posibilidades era que el equipo llegara durante el mismo sábado, apenas unas horas antes del partido.

🚨🇧🇫 AHORA: COMUNICADO OFICIAL DE BURKINA FASO SOBRE LA DEMORA EN LA LLEGADA A ARGENTINA



La Federación Burkinesa de Fútbol desea informar a la opinión pública nacional, a los seguidores de los «Etalons» y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación… pic.twitter.com/yBBCncOtKo — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) October 2, 2026

Un viaje transatlántico de última hora reduciría considerablemente el tiempo disponible para descanso, adaptación y preparación antes de enfrentar a una Argentina que viene de disputar otro amistoso durante esta misma ventana internacional.

El amistoso ante Argentina sigue programado

Hasta el momento no existe un anuncio oficial de cancelación. La AFA mantiene el partido en su agenda para el sábado 3 de octubre a las 21:00 horas (6:00 pm hora del centro de México) en el Monumental.

La Selección Argentina llega a este compromiso después de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba, en el primer encuentro de su triple jornada de amistosos. Después de enfrentar a Burkina Faso, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto cerrar la Fecha FIFA contra Benín el martes 6 de octubre, también en el Monumental.

Del lado africano, la prioridad inmediata es conseguir un vuelo que permita completar el recorrido antes del encuentro.

La Federación Burkinesa aseguró que las autoridades involucradas están trabajando para desbloquear la situación y permitir que los Etalons lleguen a Buenos Aires para disputar el partido.

