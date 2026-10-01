Construyen en Sudamérica un recinto de 60 mil espectadores con techo retráctil al estilo NFL que busca superar al Estadio BBVA en Monterrey

En Bogotá, Colombia, iniciaron las obras para la construcción del nuevo Estadio El Campín. El proyecto contempla un aforo para 60 mil espectadores y la instalación de un techo retráctil, una característica técnica utilizada en recintos de la NFL en Estados Unidos.

El diseño arquitectónico también incluye una gradería sur automatizada que se retrae para facilitar el montaje de escenarios para conciertos sin afectar la superficie del campo de juego.

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Estadios con techo retráctil en Sudamérica

Actualmente, solo existen dos estadios en toda Sudamérica que cuentan con un techo retráctil operativo. El primero de ellos es la Ligga Arena en Curitiba, Brasil, el cual es hogar del club Athletico Paranaense y el único estadio de futbol en la región que posee esta tecnología.

El segundo es el Estadio Mary Terán de Weiss en Buenos Aires, Argentina, una arena multiusos ubicada en el Parque Roca y que está enfocada principalmente en tenis y eventos olímpicos.

Una vez que se concluyan las obras del Nuevo Estadio El Campín en Bogotá, este se convertirá en el tercer recinto sudamericano en sumarse a esta exclusiva lista.

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El nuevo estadio en Colombia que compite con el Estadio BBVA de Monterrey

Con estas especificaciones, el recinto colombiano plantea un modelo de infraestructura que compite directamente con los inmuebles de reciente creación en América Latina, como es el caso del Estadio BBVA en Monterrey.

La diferencia principal entre ambas obras radica en sus cubiertas: mientras que la casa de los Rayados de Monterrey cuenta con una estructura fija asimétrica que protege a los aficionados en las gradas y deja el terreno de juego al aire libre, el proyecto de Bogotá incorpora el cierre mecánico total de la estructura para controlar las condiciones climáticas y acústicas en el interior.

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