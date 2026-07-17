Cuántos mexicanos detestan a Messi y cuántos lo aman, según la IA

Lionel Messi genera opiniones divididas entre los aficionados mexicanos. Mientras un sector reconoce su trayectoria y lo considera uno de los mejores futbolistas de la historia, otro mantiene una marcada antipatía por su rivalidad con Cristiano Ronaldo, sus enfrentamientos contra México y algunos episodios ocurridos fuera de la cancha.

Ante la ausencia de una encuesta nacional que mida directamente cuántas personas aman o detestan al capitán de Argentina, un análisis realizado con inteligencia artificial permite elaborar una proyección tomando como referencia estudios de popularidad, antecedentes deportivos y comportamiento de los aficionados en redes sociales.

¿Cuántos mexicanos aman a Lionel Messi?

La estimación de la inteligencia artificial establece que entre 26 y 36 millones de mexicanos mayores de 15 años sienten una admiración fuerte por Lionel Messi. En este grupo aparecen principalmente los seguidores del Barcelona, aficionados de la Selección Argentina y personas que reconocen sus logros individuales.

Leo Messi tratará de superar su resistencia|REUTERS

La cifra podría aumentar hasta un rango de 55 a 70 millones de personas al sumar a quienes no necesariamente lo consideran su futbolista favorito, pero mantienen una opinión positiva o reconocen su importancia dentro de la historia del deporte.

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Uno de los principales datos utilizados para la proyección procede de un estudio global realizado entre 10,661 participantes de 26 países. En México, Messi recibió una calificación promedio de 5.11 sobre siete, una puntuación situada claramente dentro de una valoración favorable.

Además, una encuesta publicada en 2017 colocó al argentino como el futbolista preferido del 39.8 por ciento de los mexicanos consultados, por encima de Cristiano Ronaldo, quien alcanzó el 25.3 por ciento en aquella medición.

¿Cuántos mexicanos detestan a Messi?

El modelo estima que entre 3 y 7 millones de mexicanos podrían sentir un rechazo intenso hacia Lionel Messi. Si también se considera a quienes simplemente expresan antipatía o tienen una opinión negativa, el rango podría ampliarse hasta aproximadamente 8 o 15 millones de personas.

Messi no necesita un gran despliegue para ser determinante|Crédito: @Argentina / X

Estas cantidades no proceden de un estudio demoscópico y deben entenderse como una simulación generada mediante inteligencia artificial. Actualmente, no existe una encuesta pública que pregunte directamente a toda la población mexicana si ama o detesta al delantero argentino.

La percepción de un rechazo generalizado se encuentra amplificada por las redes sociales. Los mensajes negativos, las burlas y las discusiones entre aficionados mexicanos y argentinos suelen generar mayor interacción que las opiniones moderadas.

México prefiere a Cristiano, pero no odia a Messi

La principal conclusión del análisis es que México puede ser considerado un país con una fuerte preferencia por Cristiano Ronaldo, pero no necesariamente contrario a Lionel Messi.

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La calificación favorable que recibió el argentino demuestra que mantiene una importante base de seguidores. Su etapa con el Barcelona, los ocho Balones de Oro y la conquista de la Copa Mundial de la FIFA™ en Qatar 2022 impulsaron su reconocimiento entre diferentes generaciones.

De acuerdo con la estimación de la IA, los mexicanos que aman o valoran positivamente a Messi superan ampliamente a quienes lo detestan. El rechazo existe y resulta especialmente visible en internet, pero representa una proporción menor frente al número de personas que admiran su carrera.

En síntesis, entre 26 y 36 millones de mexicanos podrían amar a Messi, mientras que entre 3 y 7 millones lo detestarían de manera abierta. Las cantidades son una proyección tecnológica y no una medición oficial, pero permiten dimensionar una rivalidad que suele parecer mucho más grande dentro de las redes sociales.