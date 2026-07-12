Rechazó dedicarse al hockey y hoy es de los mejores arqueros del Mundial 2026: ahora buscará parar a Messi

El destino de la Selección Argentina en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá un nombre propio que los atacantes albicelestes deberán descifrar: Gregor Kobel. El arquero suizo, convertido en una de las revelaciones del torneo, llega al duelo decisivo tras erigirse como la gran figura en la agónica clasificación frente a Colombia, donde mantuvo su valla invicta durante los 120 minutos de juego y se lució en la tanda de penales. A sus 28 años, el guardameta del Borussia Dortmund vive el momento más dulce de su carrera, consolidado como un especialista en situaciones de máxima presión.

La historia de Kobel es curiosa y ajena a los moldes tradicionales del futbol. Nacido en un entorno donde el hockey sobre hielo era la norma —su padre, Peter, fue jugador profesional—, el joven Gregor comenzó sus pasos deportivos como delantero en el FC Seefeld. Sin embargo, una casualidad cambió el rumbo de su vida cuando, ante la ausencia del arquero titular, un entrenador le pidió que ocupara los tres palos debido a su imponente altura. Aquella jornada no solo fue el bautismo de fuego, sino el inicio de una vocación que lo llevaría a la élite europea. Su formación en las canteras suizas y su posterior salto al futbol alemán, con pasos por Hoffenheim, Augsburg y Stuttgart, cimentaron una carrera marcada por la disciplina absoluta.

Leo Messi tratará de superar su resistencia|REUTERS

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Hoy, Kobel es mucho más que reflejos. Su metodología de trabajo, obsesiva y meticulosa, abarca desde la psicología deportiva hasta una recuperación física de alta exigencia que incluye baños de hielo y fisioterapia constante. "Creo que tienes que hacer al menos tanto fuera del campo como dentro del campo", suele repetir el suizo, quien en la temporada 2025/26 alcanzó un 72,4% de eficacia en atajadas con el Borussia Dortmund. Tras heredar el puesto que dejó vacante Yann Sommer en 2024, el portero suizo ha demostrado estar a la altura del desafío, encadenando registros de imbatibilidad que lo posicionan como uno de los arqueros más seguros de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ahora, en el Kansas City Stadium, el desafío será mayor: frenar a la Argentina de Lionel Messi. Con la serenidad que le otorga su preparación psicológica y una madurez futbolística alcanzada en la Bundesliga, Kobel se prepara para ser el último obstáculo en el camino de la Albiceleste hacia la semifinal. Suiza confía en sus manos para dar el golpe del torneo, mientras el arquero que casi elige el hockey busca escribir su página más gloriosa en la historia del fútbol helvético.