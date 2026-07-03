Argentina ya quedó afuera de un Mundial antes de octavos: estos son los antecedentes

Aunque Argentina es reconocida históricamente como una de las máximas potencias del futbol, su trayectoria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no ha estado exenta de momentos dramáticos y fracasos inesperados. A lo largo de las décadas, el combinado sudamericano ha tenido que enfrentar eliminaciones prematuras y situaciones críticas que han dejado una huella imborrable en sus aficionados. Analizar estos antecedentes resulta fundamental para comprender que ninguna potencia es invulnerable en la cita máxima, ya que más de una vez no llegó a octavos de final.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Las peores actuaciones de la Selección Argentina en Mundiales

El primer episodio oscuro ocurrió en el Mundial de Suecia 1958. Tras una larga ausencia de 24 años en la competencia, la Selección regresó con grandes figuras, pero terminó protagonizando la peor catástrofe de su historia futbolística. El equipo quedó eliminado en la fase de grupos tras ser goleado por 6-1 ante Checoslovaquia, además de registrar una derrota por 3-1 ante Alemania Federal, lo que marcó la campaña más pobre de la historia del combinado nacional.

Otro momento que todavía duele en la memoria colectiva de los argentinos fue la eliminación en la fase de grupos durante Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llegó como uno de los máximos favoritos al título gracias a unas eliminatorias brillantes. Sin embargo, a pesar de debutar con una victoria ante Nigeria, el equipo sufrió una dura derrota contra Inglaterra y solo pudo empatar ante Suecia, consumando una eliminación histórica en la primera ronda del torneo.

Finalmente, existe un caso particular donde la Selección ni siquiera pudo participar en la fiesta máxima por mérito deportivo. Esto ocurrió durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de México 1970. Argentina quedó fuera de la competencia al no lograr la clasificación tras empatar 2-2 ante Perú en el estadio de La Bombonera, una mancha que se mantiene como el único caso de no clasificación por razones estrictamente deportivas en su extensa historia.

