Pocos saben que Harry Kane jugó ante dos equipos de la Liga BBVA MX: así le fue

En la previa del encuentro de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México e Inglaterra, surge un dato sumamente curioso que vincula a Harry Kane con nuestro país. Resulta que el delantero, quien hoy es la máxima figura y referente del ataque británico, ya conoce lo que es competir en tierras mexicanos: hace casi dos décadas, cuando apenas tenía 15 años de edad, formó parte de las juveniles del Tottenham durante la celebración de la Copa Internacional Chivas Comex en el año 2009.

La historia de aquel primer acercamiento de Kane con México se remonta a enero de 2009, cuando el joven delantero viajó al estado de Jalisco para formar parte de este prestigioso torneo juvenil. Dicha competencia reunió a equipos de categorías inferiores de México, Europa y Sudamérica, utilizando como sedes las instalaciones del Club Deportivo Guadalajara. Durante su estancia en México, Kane vivió una experiencia formativa intensa que incluyó diversos contrastes. En la instancia de semifinales, el equipo inglés fue eliminado tras caer por un marcador de 1-0 frente al Atlas, un resultado que dejó fuera de la pelea por el título al conjunto londinense.

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Tras esa derrota, el Tottenham tuvo que disputar el encuentro por el tercer lugar frente a las Chivas de Guadalajara. El partido terminó igualado 2-2 en el tiempo regular, lo que obligó a definir al ganador desde la tanda de penales, donde el conjunto inglés se impuso 4-2. En dicho cotejo, Harry Kane marcó uno de los goles del Tottenham al inicio de la segunda mitad.

|MEXSPORT

Harry Kane se cruza contra México

Este domingo 5 de julio, a las 18:00 horas del centro de México, Harry Kane regresará al césped de un estadio mexicano, esta vez con la responsabilidad de liderar a Inglaterra en una ronda de eliminación directa.

Si bien este antecedente en fuerzas básicas no tiene un impacto directo en lo que ocurrirá en el campo, resulta fascinante cómo la trayectoria del delantero lo vincula con México desde su etapa de formación, donde ya supo lo que es enfrentarse a equipos de la Liga MX, sufrir una derrota ante Atlas y celebrar un gol en territorio jalisciense.