El argentino Pol Fernández regresa a México

El jugador argentino Guillermo ‘Pol’ Fernández volvió a México este día para arreglar algunos “temas personales” y aunque no quiso dar más detalles de su futuro como jugador, el futbolista apuntó que pronto aclarará todas las dudas sobre su presente y futuro.

“Muchas gracias por venir a recibirme, sé que es su trabajo, pero no voy a hablar hasta resolver mis temas personales que tengo. Sé que se hicieron muchas suposiciones, muchas declaraciones que no debía porque yo estaba pasando por un momento nada bueno, espero me sepan entender, ya pronto hablaré para que la gente tenga todo claro”, señaló el jugador sudamericana a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La vuelta de Pol Fernández después de haber pasado unos días en Argentina sería para arreglar su salida del Cruz Azul y regresar a Boca Juniors, club con el que vivirá una tercera etapa.

El jugador cementero había pedido un permiso especial para viajar a Buenos Aires, en donde habría arreglado su traspaso con el cuadro ‘Xeneize’.

Pol Fernández se despediría de sus compañeros de Cruz Azul con un total de tres títulos, uno de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa MX.

El que ya llegó a México el pasado domingo es uno de los refuerzos de la Máquina y es el defensa de la selección peruana Luis Abram para afinar detalles de su contrato con los cementeros.

Luis Abram no oculta su emoción por poder jugar con Cruz Azul

Luis Abram declaró a su llegada a la Ciudad de México, “Muy contento de estar aquí, de llegar a un equipo grande como es Cruz Azul, mucha emoción y con muchas ansias de empezar a entrenar aunque no se vaya a poder porque me voy con la selección, pero de ya conocer a mis compañeros para poder aportar mi granito de arena”.

“Siempre estuve en contacto con compañeros y Yoshi (Yotún) me dio muy buenas relaciones sobre Cruz Azul y la verdad muy contento de venir aquí", añadió el defensa peruano.