Argentinos revientan a Santi Giménez por preferir a México sobre la Albiceleste

Pese a que faltan alrededor de 7 meses para que México y Argentina se vean la cara en Qatar 2022, el partido ya se está empezando a calentar, pues el ‘Dibu’ Martínez no sólo encendió la polémica por considerar al conjunto azteca como un rival ‘fácil’, sino que los sudamericanos están reventando a Santi Giménez.

Santiago, hijo del ‘Chaco’ Giménez, tiene doble nacionalidad, por evidentemente por su padre pudo haber jugado con Argentina, aunque él siempre ha optado por la Selección Mexicana, algo que no gustó del todo en Sudamérica.

Te puede interesar: Periodista argentino menosprecia a México y lo pone como ‘rival fácil’

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

¿Por qué los argentinos atacan a Santi Giménez?

El pasado fin de semana, cuando Santi Giménez anotó el gol del gane para Cruz Azul, declaró que se siente más argentino que mexicano, por lo que denotó su ilusión de ir con el conjunto azteca a Qatar 2022, algo que no gustó a sus compatriotas.

“Toda mi familia es argentina, pero yo me siento mexicano; la verdad, soy más mexicano que argentino, siempre lo he dicho. Es un sueño y creo que para lograrlo, para alcanzarlo, hay que dejar mi carrera en manos de Dios, trabajar mucho y pronto vendrá”, dijo el futbolista.

En Argentina arremeten contra Santi Giménez

Tras este hecho, en Argentina retomaron su declaración y comenzaron a atacar a Santi Giménez, pues en los comentarios creen que él optó por México ya que ‘con la ‘Albiceleste’ jamás podría debutar.

“Qué bueno que se fue para allá, aquí no jugaría nunca”, “en Argentina no sirve ni de utilero”, “lástima que en Qatar no pasarán de grupos”, “qué mal que el hijo del ‘Chaco’ diga cosas como esa’”, “típico de cualquier mexicano frustrado”, fue lo que se comentó en redes sociales.

Santiago Giménez mantiene la esperanza de poder dar el salto y formar parte de la lista final del Tata Martino para Qatar 2022, donde no será nada sencillo debido a la competencia interna.