Argentinos pierden el Mundial Sub-20 y se acuerdan de la Selección Mexicana: “Mañana es feriado en México”

Este domingo 19 de octubre del 2025, la Selección de Argentina terminó perdiendo la final del Mundial Sub-20 al caer 2-0 ante Marruecos. Con el resultado, diferentes aficionados argentinos comentaron en redes sociales que la derrota la festejan más los aficionados mexicanos.

Las redes sociales se llenaron de los hinchas argentinos asegurando que la derrota de la albiceleste la celebran más aficionados de México y Chile.

Algunos de los comentarios que se logran leer en las redes son:

“Salio campeon marruecos pero se suman estrellas mechico y chiled. Que onda? 😂".

“El que ganó: 🇲🇦 el que perdió: 🇦🇷 los que festejan 🇨🇱🇲🇽🇨🇴".

“Felicidades!! Chile, México, Colombia, Paraguay por el mundial sub 20 !👏 Cuando ganen una del mundo pero de la mayor nos avisan”.

“Nada que reprochar hicieron felices a 4 selecciones con esta derrota (Marruecos, chiled, mechico y narcolombia)".

“el que ganó: 🇲🇦 el que quedó subcampeón: 🇦🇷 los que festejan y quedaron en octavos y cuartos 😂😂😂: 🇨🇱🇲🇽🤏🏻🤏🏻🤏🏻".

El motivo de los comentarios se debe tras la pelea que sostuvieron en redes sociales cuando se enfrentaron México vs Argentina en los Cuartos de Final, encuentro en el que logró avanzar la albiceleste al ganar 2-0. Desde ese momento, ha existido una fuerte confrontación entre aficionados de ambas selecciones.

Te puede interesar: ¡Marruecos es CAMPEÓN del Mundo! Deja en la lona a Argentina con dos GOLAZOS

Aficionados se burlan de Argentina al perder la final del Mundial Sub-20

Por otra parte, varios aficionados han aprovechado para burlarse de todos los seguidores de Argentina por perder la final. En los comentarios hay varias referencias a los polémicos festejos que tuvieron los jugadores albicelestes al eliminar a México y a Colombia del Mundial Sub-20.

“Espero que pongan música marroquí en el camerino esta vez no?😂😂😂😂😂😂😂".

“Que tema salen bailando hoy?”.

“Ya se les acabó el humor ???? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂".

“Cantaron la del chavo, prendieron la radio y la tele ahh pero en la final se les cayó la tanga. 🤫".