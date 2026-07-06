“Clima londinense”: la reacción de México al retraso del partido con Inglaterra en el Mundial 2026

México deberá esperar para afrontar su partido de Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La FIFA retrasó el choque contra Inglaterra por las condiciones climáticas, por lo que decidieron activar el Protocolo de Tormenta Eléctrica para garantizar la seguridad e integridad de los aficionados en el Estadio Ciudad de México. De momento, el juego tiene fecha para iniciar a las 19:00 horas tiempo central del país.

El duelo de la Selección Mexicana se retrasó una hora, por lo que la reacción en redes sociales estalló de forma repentina. Mientras los ingleses piden por que el juego se lleve a cabo de todas formas, la afición del cuadro nacional también se mostró indignada por la espera, principalmente por los nervios que trae este importante duelo. No te pierdas los mejores comentarios.

Afición de México reacciona al cambio de horario para los Octavos

En redes sociales, distintos usuarios reaccionaron al cambio de horario para enfrentar a Inglaterra. Algunos catalogaron que el duelo se llevará a cabo con un “clima londinense” de fondo, debido a la alta cantidad de lluvia en la zona. Otros aficionados se preguntaron por qué no se cambió el horario a las 12:00 horas del tiempo Centro de México, como se rumoreó días atrás.

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Sin embargo, la reacción más recurrente del aficionado es pujar todos juntos por la victoria. “Vamos cabrones. Hoy se gana”, “Venga, vamos por el pase histórico”, “Vamos, es el partido más importante hasta el momento”, “¡Vamos México!”, fueron algunos de los comentarios más globales en la red social de X. Mientras tanto, todo el pueblo mexicano espera por el inicio del juego en el Estadio CDMX.

⚠️ Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa.



18:05 Inicio de calentamiento



19:00 Inicio de partido



¡Seguimos juntos, Incondicionales! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/EalnGI0MM1 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 5, 2026

¿Dónde VER EN VIVO Y GRATIS el México vs Inglaterra?

El vibrante choque por el pase a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llevará a cabo HOY domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México.

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes.