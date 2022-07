¡Se confundió! Arigameplays desmiente plática con Canelo Álvarez

Después de haber culminado ‘La Velada del año 2’, donde Arigameplays derrotó por decisión a Paracetamor en una pelea de box, la streamer mexicana presumió en redes sociales una supuesta plática con Canelo Álvarez, misma que no se habría dado con él, ya que ella se confundió.

Arigameplays ha salido a desmentir la primera versión que dio y a aclarar con quén habló realmente, pues mucha gente quedó intrigada por ‘la bomba’ que soltó al mencionar a Canelo Álvarez.

Arigameplays no habló con Canelo Álvarez

A través de su canal de Twitch, la streamer mexicana reveló que recibió un mensaje de ‘Canelo Team’, donde ella creyó que se trataba del campeón mexicano Saúl Álvarez, sin embargo, resultó ser Eddy Reynoso.

“Lo del Canelo fue un relajo, realmente no fue Canelo, sino su entrenador. Me siguió en Instagram y la cuenta se llama Canelo Team; yo le escribí ‘que honor tener tu follow, te mando un abrazo, muchas gracias’. Me contestó, ‘muchas gracias a ti, muchas felicidades por tu victoria, sigue con todo, mucho éxito y bendiciones’”, dijo Ari.

Tras esto, Arigameplays quedó muy apenada por la confusión, ya que aseguró en redes sociales que Canelo Álvarez fue con quien conversó, pero resultó ser Eddy Reynoso, por lo que pidió disculpas por la confusión.

“Le presumí a todo mundo que Canelo me había escrito, todo mundo se enteró, pero no, no era el Canelo, fue parte del Team Canelo. Fui trolleada también por eso, cuando me enteré dije ver… qué acabo de hacer, sí es Eddy Reynoso, pero bueno algo es algo, así se inicia”, sentenció la streamer.

Arigameplays debutó en el boxeo bajo el entrenamiento de la leyenda Julio César Chávez, quien la orientó y así pudo salir con la mano en alto. Después de esta confusión, espera que Canelo no se sienta ofendido por lo que dijo.

