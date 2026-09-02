AEL vs Olympiacos; dónde ver EN VIVO a Armando González en la Copa de Grecia

Armando, la Hormiga González, continúa disfrutando de su primera experiencia en el futbol del viejo continente después del paso que tuvo con el Olympiacos, equipo que puso una buena cantidad de dinero para sacarlo de las Chivas en este mismo periodo de transferencias.

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Bajo este contexto, todo haría indicar que Armando González podría tener su primera titularidad con el Olympiacos este mismo día en un partido correspondiente a la Copa de Grecia. Por tal motivo, es preciso que conozcas todos los detalles respecto a esta posibilidad.

¿Armando González será titular hoy con el Olympiacos?

Luego de hacer su debut el fin de semana pasado en un duelo de Liga, y de haber fallado una opción clara de gol en tiempo de compensación, Armando González se perfila para ser titular en el juego de hoy en donde su club enfrentará un partido correspondiente a la Copa de Grecia.

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Será este miércoles 2 de septiembre cuando la Hormiga pueda ser titular por primera vez cuando el Olympiacos visite al AEL, en un juego correspondiente a la Copa Griega que se llevará a cabo en punto de las 11 de la mañana mediante las pantallas de Claro Sports.

¿Un delantero más salió del Olympiacos?

La posible titularidad de Armando González en este partido deriva del hecho de que Ayoub El Kaabi ha sido titular en los últimos dos juegos del Olympiacos, motivo por el cual el entrenador tendría en mente darle descanso y ofrecerle una segunda oportunidad al atacante mexicano.

Del mismo modo, vale decir que Armando podría tener más oportunidades en el conjunto rojiblanco luego de que el otro delantero, Roman Yaremchuk, no fue tomado en cuenta durante estos compromisos, por lo que la Hormiga sería el segundo al mando en el eje de ataque prácticamente de inmediato.