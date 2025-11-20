Armando “Hormiga” Gonzáles manda mensaje a Cruz Azul previo a los Cuartos de Final del Apertura 2025

Previo al inicio de la Liguilla del Apertura 2025 , Armando “Hormiga” González y Chivas llegan en uno de sus mejores momentos tras cerrar el torneo con una racha positiva. El Rebaño aseguró su clasificación directa y se colocó como uno de los equipos con mayor impulso ganador en la parte final del campeonato.

En los Cuartos de Final, Chivas enfrentará a Cruz Azul, duelo que quedó definido después de la última jornada de la fase regular. La Máquina terminó en el tercer lugar con 35 puntos, después de perder el liderato general en la Jornada 17 contra los Pumas. El equipo de Nicolas Larcamón firmó un torneo sólido, aunque su cierre dejó dudas al no mantener la cima.

Guadalajara, por su parte, concluyó en el sexto sitio con 29 puntos y sumó siete victorias en sus últimos ocho partidos. Ese impulso permite que el plantel llegue con confianza a la fase final el Apertura 2025.

El campeón de goleo calienta la serie contra Cruz Azul

“Es un partido complicado, Cruz Azul es un gran rival, pero nosotros también tenemos lo nuestro y vamos a lucharlo”, declaró Armando “Hormiga” González tras su regreso a Guadalajara luego de su debut con la Selección Mexicana.

Armando “Hormiga” González llega a esta serie tras cumplir uno de sus objetivos profesionales, debutó con la Selección Mexicana Mayor en el amistoso del 18 de noviembre ante Paraguay. El atacante ingresó al minuto 67 y participó en la derrota 2-1 del Tri. El campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 tantos, expresó su satisfacción por la oportunidad, a la que describió como “una noche con la que sueñas desde chico”.

Chivas abrirá la serie en el Estadio Akron, donde registró solo tres derrotas durante la fase regular, una de esas caídas ocurrió precisamente ante Cruz Azul en la Jornada 7, por lo que el equipo buscará dejar atrás los antecedentes recientes y sostener el buen ritmo con el que llegó a la Liguilla.

