IA predice que equipos van a avanzar en el Play in del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Play-In del Torneo Apertura 2025 está a la vuelta de la esquina, cuatro equipos se disputarán los dos últimos boletos de la liguilla y no hay margen de error, sobretodo para los Tuzos del Pachuca y los Pumas de la UNAM. El perdedor de este cotejo quedá eliminado de la fase final, mientras que, en el duelo fronterizo entre Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez, el que no salga airoso todavía tiene aspiraciones para meterse en la pelea por el título.

Según Grok, la Inteligencia Artificial de Twitter, el equipo hidalguese en ligero favorito sobre Club Universidad Nacional para llevarse la victoria este jueves 20 de noviembre en la noche. ''Pachuca es favorito gracias a la ventaja de local. Según modelos predictivos, tienen alrededor del 43% de probabilidades de ganar, mientras que Pumas tiene un 31% y un empate un 26%.

Sin embargo, las opiniones están divididas: algunos predicen un empate (como un 1-1 común en sus duelos) y otros ven a Pumas con ventaja por su forma reciente (ganaron sus últimos dos juegos) y ataque, dándoles hasta un 47% de chances. Mi pronóstico personal: Apuesto por Pachuca ganando por estrecho margen, como 2-1, aprovechando el factor local y su necesidad de redimirse.'' menciona dicha IA.

Pronóstico Xolos vs Bravos

Al igual que en el primer cotejo, Grok reitera que la localía será un factor crucial y ve a los pupilos de Sebastián Abreu como los vencedores de este cotejo. ''Tijuana es el ligero favorito por el factor local y su posición en la tabla (7° con 24 puntos vs. 8° con 23 de Juárez). Según modelos predictivos, tienen alrededor del 44% de probabilidades de ganar, mientras que Juárez tiene un 32% y un empate un 30%.

Mi pronóstico personal: Apuesto por Tijuana ganando por estrecho margen, como 2-1, aprovechando el apoyo local y su momentum para redimirse.'', acota.

Cabe destacar que, el ganador del Xolos vs Bravos entrará como séptimo lugar de la clasificación general y jugará contra los Tigres de la UANL. Por otro lado, el vencedor del Pachuca vs Pumas se enfrentará al perderdor del otro partido y el ganador disputará los cuartos de final contra los Diablos Rojos del Toluca.

