Santiago Giménez recibe buena noticia para debutar en la Champions League

Santiago Giménez ha recibido la total confianza de Arne Slot en la temporada, el delantero mexicano supo ganarse su titularidad con su rendimiento ofensivo y sus números que fueron irrevocables, 23 goles con la camiseta del Feyenoord lo tuvieron peleando el goleo en la Europa League y en la Eredivisie respectivamente (aún con posibilidades de ganar en a última fecha); el delantero mexicano llegó como la competencia directa de Danilo y terminó liderando el eje del ataque.

Cuatro millones pagó el Feyenoord al Cruz Azul por el Bebote y ha duplicado su precio en las valoraciones de Transfermarkt, además, el título conseguido esta temporada por el club de Rotterdam tendrá como consecuencia que Santiago Giménez juegue la Champions League en la siguiente temporada.

La buena noticia para Santiago Giménez

Feyenoord está por concluir la temporada 2022-23 en la Eredivisie con el partido que tendrán este fin de semana ante Vitesse; el conjunto de Rotterdam cerrará lo que fue una campaña superlativa coronándose con el título de liga y mostrando un rendimiento muy consistente. Santiago Giménez fue el goleador del equipo y con el boleto en la mano para disputar la Champions League, el mexicano tendrá a Arne Slot como su director técnico.

Se había rumorado que el estratega estaría siendo buscado por el Tottenham en la Premier League, sin embargo, no hubo ningún acuerdo y el club mantiene su relación contractual con el estratega, lo que le garantiza al Bebote seguir teniendo la misma confianza y continuidad que ha tenido desde su llegada al club. Algo que potenciará una mejor evolución para Santiago Giménez en Europa.

“Todavía no he terminado aquí. Hemos tenido una temporada maravillosa con el Feyenoord, con el campeonato como una recompensa maravillosa por todo el trabajo duro que se ha hecho, pero tengo muchas ganas de seguir construyendo. Después del verano, me espera una aventura en la Liga de Campeones y hay un título nacional para defender suficiente para esperar, así que estoy orgulloso de ser y seguir siendo el entrenador del Feyenoord en Rotterdam”, declaró Arne Slot sobre quedarse para dirigir a Santiago Giménez con el Feyenoord.