¿Qué pondrían Checo Pérez, Franco Colapinto y otros pilotos de Fórmula 1 en su carta a Santa Claus?

En la Fórmula 1, donde el lujo y la velocidad parecen no tener límites, diciembre funciona como un espejo incómodo. Ahí, lejos del ruido de los motores, los pilotos piensan en lo que realmente les falta. Si Santa Claus leyera las cartas rumbo a la temporada 2026, descubriría algo claro: ni el dinero ni la fama garantizan tranquilidad. Y en ese deseo colectivo, Checo Pérez y Franco Colapinto representan como nadie el sentir del público latino en Estados Unidos.

Porque la Navidad, incluso en la F1, se trata más de esperanza que de trofeos.

Checo Pérez: el deseo más simple… y el más complejo

Para Sergio 'Checo' Pérez, la carta sería breve y honesta. El mexicano ya ganó carreras, firmó contratos millonarios y se convirtió en un ídolo para los latinos en Estados Unidos. Pero su pedido no cabe en una vitrina: un coche sin complicaciones.

Tras años peleando con un Red Bull difícil de domar, Checo sueña con un monoplaza que no lo obligue a conducir al límite de la frustración. El proyecto de Cadillac en la Fórmula 1 aparece como una oportunidad distinta rumbo a 2026. No promete campeonatos inmediatos, pero sí algo esencial: estabilidad, puntos y disfrute.

Para su gente, ese es el mejor regalo posible: ver a Checo Pérez competir sin cargar con una mochila extra.

Franco Colapinto: un punto que valga más que mil discursos

La carta de Franco Colapinto tendría una sola línea: sumar un punto. El argentino vive la etapa más ingrata del automovilismo, atrapado en un Alpine que no responde y en un entorno donde el tiempo se agota rápido.

Desde Austin 2024, los resultados no llegan, pero la esperanza sigue viva. El cambio a motores Mercedes en 2026 abre una puerta mínima, pero real. Para Colapinto, puntuar no sería solo un logro deportivo: sería una señal de que su lugar en la Fórmula 1 tiene sentido.

En Navidad, a veces un pequeño regalo lo cambia todo.

Los otros deseos del paddock: campeones que también piden más

Lando Norris pediría continuidad. Tras tocar la gloria, su deseo es simple: que McLaren no rompa lo que funciona y seguir ganando.

Oscar Piastri pediría libertad. Menos “papaya rules” y más margen para pelear sin órdenes de equipo.

Max Verstappen rogaría por silencio. Menos eventos, menos entrevistas y más carreras puras, incluso fuera de la Fórmula 1.

Lewis Hamilton buscaría recuperar su “flow”. Ya sea con Ferrari competitivo o reinventándose, quiere volver a sentirse decisivo.