Más allá del puesto 14: lo que realmente dejó el primer test de Checo Pérez en Baréin

Cadillac no salió a Baréin a impresionar a nadie, sino a demostrar que es un equipo listo para salir a la pista. Y en su primera jornada real de pruebas abiertas en 2026, eso exactamente fue lo que consiguió. Checo Pérez completó 58 vueltas sin sobresaltos, sin fallos visibles y sin dramas mecánicos. Para un equipo que nació hace apenas meses, eso es un gran paso.

Checo firmó un mejor tiempo de 1:38.828 que lo ubicó en el puesto 14 de 18. Lejos de la cima, sí. Pero nadie en el garaje estadounidense estaba obsesionado con la hoja de tiempos. El objetivo era otro.

Checo Pérez y su primer día en Cadillac: así inició una nueva era en la F1

Kilómetros, datos y cero contratiempos: la verdadera victoria

El programa de Cadillac fue claro desde el inicio: chequeos de sistemas, correlación aerodinámica y tandas largas para entender el comportamiento del auto bajo el nuevo reglamento. Nada de simulaciones agresivas de clasificación.

En una Fórmula 1 que ahora reparte la potencia 50-50 entre combustión y energía eléctrica, el “deployment” cambia por completo la forma en que se llega a las curvas. Los puntos de frenada se mueven, la sensación de velocidad varía vuelta a vuelta y eso explica por qué varios pilotos terminaron largos en la famosa Curva 10.

Checo se dedicó a entender el balance del coche, a probar compuestos y a dar retroalimentación precisa. Y lo más importante de todo es que el auto respondió.

Para un proyecto impulsado por unidad Ferrari y construido prácticamente desde cero, completar casi 60 giros sin interrupciones prolongadas es un pequeño gran triunfo.

Day 1: Done ✔️



107 laps completed between @ValtteriBottas and @SChecoPerez. Plenty to process, plenty more to do tomorrow 🫡 pic.twitter.com/ZUFUVL0Zt5 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 11, 2026

Más temprano de lo esperado

Mientras nombres como Lando Norris (1:34.669) o Max Verstappen (1:34.798) encabezaban la tabla, Cadillac se concentraba en algo mucho más simple, la consistencia.

Valtteri Bottas, compañero de Checo, también rodó sin mayores sobresaltos. Entre ambos sumaron kilómetros valiosos en un entorno donde muchos esperaban más dolores de cabeza.