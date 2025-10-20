Los números de Franco Colapinto por los que se debe de preocupar; es el peor de toda la Fórmula 1

La Fórmula 1 está llegando a su recta final. El próximo fin de semana se corre el Gran Premio de la Ciudad de México , en el que Max Verstappen podría meterse de lleno en la pelea por la cima del campeonato o los McLaren recuperar nivel y seguir sumando puntos. Quien debería empezar a preocuparse es Franco Colapinto, quien es el único piloto que no suma unidades en el campeonato.

Franco Colapinto llegó a Alpine ya empezada la temporada, en sustitución de Jack Doohan. El volante australiano corrió seis Grandes Premios, pero no logró sumar unidades, por lo que los directivos decidieron darle las gracias y contratar al argentino. Lo malo es que el sudamericano está hundido en el fondo de la tabla de pilotos.

Evelyn Hockstein/REUTERS Franco Colapinto durante el gran premio de Las Vegas 2024

Lo que debería comenzar a preocupar a Colapinto es que, si sigue sin sumar puntos, Alpine podría decidir despedirlo y hacerse de otro volante. No es que el equipo tenga un monoplaza que pueda competir con las altas esferas, pero su coequipero Pierre Gasly acumula 20 unidades. El argentino dejó un grato sabor de boca la campaña pasada con Williams al ser uno de los jóvenes revelación.

¿Cómo va el campeonato de pilotos?

Como ya es costumbre cada temporada, el Gran Premio de la Ciudad de México es un parteaguas para el final por el título. En esta ocasión, el próximo fin de semana, Oscar Piastri podría regresar al podio y alejarse de Lando Norris y Max Verstappen, o se metería en graves problemas si el neerlandés vuelve a ganar la carrera.

Piastri acumula 346 puntos, seguido por Norris con 332 y Verstappen con 306. Los de McLaren se habían ido en solitario toda la temporada, pero en las últimas carreras eso quedó atrás y el de Red Bull cada vez está más cerca de alcanzarlos. La última ocasión que Oscar Piastri subió al podio fue en el GP de Italia.

Así va la tabla de la Fórmula 1: