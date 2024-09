La fecha y hora para ver el Arsenal vs PSG | Champions League 2024

Ha comenzado la temporada de la Champions League en su nuevo formato. Tras la primera jornada dejó 15 victorias y tres empates, regalando grandes partidos con muchos goles, emociones y algunos pocos en los que faltó más efusividad.

La segunda jornada se va a disputar del martes 1 de octubre al miércoles 2 de octubre del 2024. Los partidos que se tendrán son: RB Salzburg vs Stade Brestois, Stuttgart vs Sparta Praga, Dortmund vs Celtic, Barcelona vs Young Boys, Arsenal vs PSG, Bayern Leverkusen vs Milan, Inter vs Estrella Roja, PSV vs Sporting Lisboa, Slovan Bratislava vs Manchester City, Girona vs. Feyenoord, Shakhtar Donetsk v. Atalanta, Lille vs Real Madrid, Liverpool vs Bologna, Aston Villa vs Bayern Múnich, Dinamo Zagreb vs AS Monaco, Leipzig vs Juventus, Sturm Graz vs Brujas y Benfica vs Atlético de Madrid.

La fecha y hora del Arsenal vs PSG

Uno de los juegos llamativos de la jornada es el de Arsenal vs PSG, el encuentro se disputará el martes 1 de octubre del 2024 y se jugará en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. El encuentro será en el Estadio Emirates.

Arsenal llega de empatar en la primera jornada 0-0 ante Atalanta, se ubica en el lugar 16 con un punto conseguido.. Pero llega con 11 partidos sin conocer la derrota. Por otra parte, el PSG llega de vencer 1-0 al Girona luego de un autogol. Se ubican en el lugar 15 con tres puntos.

