Alineaciones confirmadas Arsenal vs Real Madrid partido de ida Cuartos de Final de la Champions League

Este martes 8 de abril del 2025, inicia la actividad de los Cuartos de Final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Los dos encuentros que se disputan hoy son Arsenal vs Real Madrid y Bayern vs Inter.

Alineación del Arsenal

Mikel Arteta ha decidido mandar la siguiente alineación con el objetivo de competir y buscar sacar una ventaja en el partido de ida, en casa y con su gente.

Portero: Raya

Defensas: Lewis-Skelly, Kiwior, Saliba y Timber

Mediocampistas: Rice, Partey y Odegaard

Delanteros: Martinelli, Merino y Saka

