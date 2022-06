Arturo Brizio se despide de la Comisión de Arbitraje

Tras cinco años como Presidente de la Comisión de Arbitraje en el Futbol Mexicano, el ex silbante mundialista, Arturo Brizio, se despidió este lunes de su cargo en una rueda de prensa en donde lo acompañó Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

Javier Ramirez/MEXSPORT Arturo Brizio VAR

“Fueron cinco años donde tuve la oportunidad de experimentar una vivencia maravillosa. No me queda más que tener palabras de agradecimiento para esta institución, todos los miembros me trataron siempre de diez”, dijo Brizio.

Arturo Brizio, árbitro en los mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, asumió el puesto en la comisión en junio de 2017 para suplir a Héctor González Iñarritu.

“Me quedo con la experiencia de haber trabajado en la FMF y la gratitud de haber podido tener la oportunidad de dirigir a los árbitros mexicanos”, añadió el ahora ex encargado de la Comisión. Un trabajo siempre profesional, comprometido, una gestión ejemplar en donde se llevaron a cabo cerca de 11 mil partidos, se dice fácil y rápido pero es una extraordinaria labor”, sentenció Arturo Brizio en conferencia de prensa.

#ConferenciaFMF | “Estoy agradecido por el apoyo de la FMF, estoy seguro que vendrán tiempos muy buenos para la comisión de árbitros.” – Arturo Brizio#FMFPorNuestroFútbol — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) June 13, 2022

De Luisa despidió a Brizio de la mejor manera

Por su parte, el Presidente de la FMF, Yon de Luisa, reconoció el trabajo de Brizio, destacando la llegada y el uso del sistema del VAR en México, además de la disponibilidad del ahora ex Presidente de la Comisión de Árbitros. La gestión de Arturo Brizio de igual manera estuvo marcada por los reportes, los video análisis y la difusión de estadísticas, por jornada y por torneo.

“Dejas una base sólida para que podamos seguir creciendo y desarrollándonos hacia un mejor futuro. Reconozco tu apertura para mejorar la comunicación hacia afuera, con las ligas, los clubes, los medios y el público en general”, finalizó Yon De Luisa.

En los próximos días se dará a conocer el nombre de la persona que tome el lugar de Arturo Brizio.