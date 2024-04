POR FIN revelan si el América es ayudado por los árbitros

La polémica no ha soltado al Club América a lo largo de su historia: Las Águilas han sido objeto de críticas por, entre otras cosas, supuestas ayudas arbitrales; ahora, un ex silbante de la primera división del futbol mexicano rompió el silencio sobre el tema: se trata de Arturo Brizio, quien confesó si el conjunto azulcrema se ve beneficiado por los encargados de impartir justicia o no.

Arturo Brizio, quien tuviera una carrera como árbitro y, tras eso, fungiera como el presidente de la Comisión de Arbitraje, habló sobre la polémica histórica que ha rodeado al Club América: fue contundente en sus declaraciones sobre la supuesta ayuda que ha perseguido a Las Águilas a lo largo de su historia.

Arturo Brizio responde si el Club América ha sido ayudado por árbitros o no

“Es una leyenda urbana. Supongamos que fuera cierto. El América sería campeón cada seis meses. [...] Han habido campeones”, fue lo declarado por Arturo Brizio en su participación en pódcast Sinergéticos; además, dio un repaso sobre su carrera dentro de las canchas y lo que significó pitar a equipos conformados por nombres como Zinedine Zidane, Ronaldinho, entre otras figuras del futbol internacional.

América busca convertirse en uno de los bicampeones en la historia de la Liga BBVA MX

El pasado semestre de la Liga BBVA MX, el Club América se consagró como campeón: el conjunto dirigido por Andre Jardine venció a Tigres en la final y rompió una sequía de cinco años sin título en la primera división del futbol mexicano. Ahora, dentro del Clausura 2024, a falta de cuatro jornadas por disputar, Las Águilas se ubican en la primera posición de la clasificación general y están cerca de confirmar un puesto dentro de la liguilla.

Tan solo Pumas, León y Atlas han conseguido quedar campeones en torneos consecutivos dentro de la historia de los torneos cortos en la Liga BBVA MX.

