Crack de Boca Juniors supera récord de Messi y Maradona en la previa al Mundial 2026

Lionel Scaloni habló y dijo que Lionel Messi jugará contra Islandia este martes. Sin embargo, hay un futbolista de Boca Juniors que acaba de superar a Leo y a Diego Maradona en un récord impresionante. Además, lo logró antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que lo hace aún más interesante.

Además del enojo de Scaloni por los dichos contra Messi, el DT también se encuentra contento al ver cómo los jóvenes se preparan para brillar en el futuro de la selección de Argentina. Pues Tomás Aranda estableció un hito inédito tras vestir una camiseta nacional pocos días después de su debut profesional en Boca Juniors.

El mediocampista Tomás Aranda concretó su debut absoluto con la selección de Argentina en Texas. El juvenil ingresó al campo durante el triunfo frente a Honduras por dos a cero. Este acontecimiento selló una estadística descollante dentro de la historia de Argentina por la velocidad de su ascenso.

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Cuántos días tardó Tomás Aranda en debutar con la Selección Argentina

El jugador acumuló exactamente 129 días entre su estreno oficial en la primera división de Boca Juniors y su estreno con el combinado nacional mayor. Su estreno en el club de la Ribera ocurrió el 28 de enero de 2026 contra Estudiantes de La Plata. Posteriormente, el director técnico Scaloni decidió otorgarle sus primeros minutos internacionales el 6 de junio de 2026.

Aranda reemplazó a Exequiel Palacios al minuto 81 del encuentro amistoso. Esta marca veloz asombró a los analistas deportivos por su enorme precocidad táctica en el mediocampo. Hay que aclarar que no jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino que Scaloni lo usa como sparring para que conozca lo que es el seleccionado albiceleste desde adentro.

Comparación del debut de Tomás Aranda con Lionel Messi y Diego Maradona

El registro del juvenil del club de la Ribera batió la marca de Diego Armando Maradona. El histórico astro de Villa Fiorito necesitó 130 días de intervalo entre su presentación con Argentinos Juniors y su estreno internacional en 1977. Aranda redujo ese lapso por una jornada de diferencia.

Asimismo, la joya xeneize dejó muy atrás el registro cronológico del actual capitán del seleccionado nacional. Lionel Messi completó 305 días de transición desde su primera aparición oficial en el Barcelona de España hasta su recordada expulsión frente a Hungría en 2005. Con estos números del joven de 19 años, se sabe que Argentina tiene mucho futuro.