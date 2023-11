Así se jugarían los playoffs de la NFL tras la Semana 10

Se fue la mitad de la Temporada 2023 de la NFL. De cara a la recta final de futbol americano de los Estados Unidos, varios equipos se empiezan a perfilar para los Playoffs y así buscar levantar el trofeo Vince Lombardi el 11 de febrero de 2024, en el Super Bowl LVIII, que se disputará en Las Vegas.

Como desde la campaña 2020, son 14 franquicias las que califican a la postemporada. Siete la America y siete de la Nacional, el que tiene mejor récord descansa la semana de los Juegos de Comodines, y seis equipos se disputan tres lugar más para los duelos Divisonales.

¿Cómo se jugarían los Playoffs si la temporada de la NFL terminara hoy?

Con este criterio el mejor equipo de la AFC son los Chiefs, por lo que estarían esperando rival; del otro lado en la NFC son los Eagles los mejor posicionados, de hecho ellos son los que mejor marca tienen en la NFL con ocho victorias por apenas una derrota, luego de 10 semanas disputadas.

Ahora bien, en la Ronda de Comodines los cruces quedarían de la siguiente manera. En la Americana jugarían los Texans (7) contra los Ravens (2); los Browns (6) ante los Jaguars (3); y los Steelers (5) frente a los Dolphins (4). Por su parte en la Nacional los cruces quedarían de la siguiente manera: Vikings (7) vs Lions (2); Cowboys (6) vs 49ers (3); Seahakws (5) vs Saints (4).

Las fechas y los horarios de estos duelos no se han definido, lo que se sabe es que se disputarán el fin de semana del 13 y 14 de enero, tres partidos el sábado y los otros tres el domingo. El fin del semana del 20 y 21 serán los encuentros Divisionales. Las finales de Conferencia el domingo 28 del mismo mes. Para así llegar al gran partido, al Super Bowl LVIII, en Las Vegas, el 11 de febrero.