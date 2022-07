Así le ha ido a los Tigres sin André-Pierre Gignac

El delantero francés, André-Pierre Gignac, presentó una inflamación a nivel del tendón de Aquiles en la pierna izquierda, por una patada que sufrió en el juego contra . Esta molestia seguramente lo alejará de las canchas por varios días, a la espera de su evolución.

Esto no dejará de ser una preocupación para el técnico Miguel Herrera, ya que es una baja sensible. Sin embargo, el “Piojo” tiene un saldo positivo cuando no dispone del “Bomboro” por cualquier circunstancia.

De los 10 partidos que han disputado los Tigres sin Gignac en la era del actual estratega, el balance es de cuatro victorias, cinco empates y únicamente una derrota, lo que refleja que han aprendido a no ser tan dependientes del francés, como lo eran durante la época de Ricardo “Tuca” Ferretti.

Curiosamente la última vez que no jugó el “Bomboro” un partido de LIGA BBVA MX fue también contra el Atlas, durante la Jornada 17 del pasado torneo, en donde Nicolás “El Diente” López rescató un empate 1-1 con un tanto sobre la hora.

Herrera ya tiene en mente el reemplazo de Gignac

Ahora para el duelo de este sábado, se espera que el elegido por el “Piojo” Herrera para cubrir la ausencia de Gignac sea el delantero ecuatoriano Jordy Caicedo, quien viene de debutar ante los Xolos entrando de cambio en los minutos finales y dejando buenas sensaciones.

El entrenador del conjunto de la UANL cuenta con una banca interesante para afrontar este duro reto contra el actual bicampeón del futbol mexicano y que además llega en un momento complicado, ya que la afición regiomontana se ha metido mucho con su técnico y las decisiones que toma.





Dicho encuentro entre Tigres y Atlas correspondiente a la Jornada 4 se llevará a cabo este sábado en el Estadio Universitario, en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México.