Así llegan Eagles y Chiefs al Super Bowl LVII

Los equipos de Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles se enfrentan este domingo en el Super Bowl LVII a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7 con la narración y análisis de Enrique Garay, Joaquín ‘Coach’ Castillo, Inés Sanz, Pablo de Rubens, Eduardo Ruiz, Andy Sola, Renata Ibarrarán.

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Así se hace un comercial Fuera De Este Mundo | Super Bowl de la Comedia

Kansas City (Campeón de la Conferencia Americana) y Philadelphia (Campeón de la Conferencia Nacional) llegan en forma similar al ‘Gran Domingo’.

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Los dos equipos fueron los números uno de sus respectivas conferencias ya que culminaron con un récord de 14 victorias y 3 derrotas.

Aquí ver en vivo el partido del Super Bowl LVII

¿Cómo llegaron los Chiefs al Super Bowl?

El equipo del MVP de la temporada Patrick Mahomes, campeones de la División Oeste de la AFC, solo fueron derrotados en la temporada por Indianapolis Colts, Buffalo Bills y Cincinnati Bengals.

Suman siete triunfos consecutivos, contando los juegos de playoffs.

Kansas City Chiefs vencieron en la ronda divisional a la escuadra de Jacksonville Jaguars por marcador de 27-20 y en la final de la Conferencia Americana se llevaron el triunfo ante Cincinnati Bengals por 23-20 llegando a su tercer Super Bowl en los últimos cuatro.

¿Cómo llegaron los Eagles al Super Bowl?

Por su parte, la escuadra del mariscal de campo Jalen Hurts sumaron 8 triunfos consecutivos en la temporada, cayendo solamente ante Washington Commanders, Dallas Cowboys y Nueva Orleans Saints.

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En la fase de los playoffs, la escuadra de Eagles despacharon en la ronda divisional a los de Nueva York Giants por marcador de 38-7 en la final de la Conferencia Nacional se impuso a los San Francisco 49ers por 31-7, los encuentros triunfaron en forma contundente.

Tips para una entrevista Fuera De Este Mundo con CapInés | Super Bowl de la Comedia

Philadelphia jugará su cuarto Super Bowl de los cuales ha ganado uno (SB LII ante Patriots) y ha perdido dos (SB XV ante Raiders y SB XXXIX ante Patriots)

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