Pronósticos y apuestas para el SuperBowl 2023: Chiefs vs Eagles

Kansas City Chiefs derrotó a Cincinnati en la final con un dramático gol de campo, tras un serio error de la defensiva de los Bengals. El equipo de Patrick Mahomes se enfrentará a Jalen Hurts en el SuperBowl LVII, dos de los mejores mariscales de la liga. Philadelphia Eagles pasó por encima de Giants y aplastaron a los 49ers en la Final de Conferencia.

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Los dos mariscales de campo se verán las caras por primera vez en un SuperBowl, ambos jugadores brillaron a lo largo de la temporada regular de la NFL, Eagles y Chiefs tuvieron números muy similares, por lo que las casas de apuestas están muy niveladas para determinar a un eventual ganador del trofeo Vince Lombardi.

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Pronósticos del SuperBowl

El SuperBowl LVII será la primera edición de un Philadelphia Eagles ante Kasas City Chiefs; pero el historial entre ambos equipos tiene un total de 9 enfrentamientos en toda la historia de la NFL. El equipo que lidera Jalen Hurts tiene ventaja de victorias sobre el de Patrick Mahomes.

Philadelphia tiene 5 partidos ganados y 4 perdidos ante los Jefes. El encuentro más reciente entre las dos franquicias fue en el año 2021; con una victoria de Kansas City Chiefs de 42-30 sobre Eagles, lo que ha sido el marcador más abultado entre los dos equipos en sus enfrentamientos.

Claves del partido

Kansas City Chiefs tiene como carta fuerte la calidad y gran momento que vive su mariscal de campo Patrick Mahomes, lidera una ofensiva muy competitiva y cuando tiene tiempo suele ser extremadamente determinante. El quarterback disputa su SuperBowl número 3 en su carrera profesional lo que representa una experiencia para gestionar la presión que su adversario no tiene.

Philadelphia es una franquicia muy completa. Es un auténtico equipo, todas las zonas están perfectamente sincronizadas, siendo la labor defensiva una de sus principales fortalezas. Eagles tuvo una de las zonas bajas más sólida de la NFL sólo detrás de San Francisco 49ers. Por lo que se podría decir que son mejor equipo.

Momios por puntos en el SuperBowl

En las apuestas especiales de Caliente ofrece la posibilidad de apostar a la cantidad de puntos por equipo en el SuperBowl LVII. Apostar $1,000 a que Kansas City Chiefs hace más de 23.5 puntos en el partido nos daría una ganancia de $1,700 pues tiene un momio de -143.

Eagles parte como ligero favorito para ganar el SuperBowl LVII; el equipo comandado por Jalen Hurts tiene un momio de -125; de apostar mil pesos se estaría cobrando un total de $1,800. El momio para que el equipo de Jalen Hurts haga más de 25.5 puntos en partido es de -112; con una inversión de mil pesos mexicanos, se estaría cobrando un total de $1,900 pesos mexicanos.

