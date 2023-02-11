Guía básica para entender el futbol americano | Super Bowl 2023

Este domingo se juega el Super Bowl LVII entre los equipos de Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com, la APP de Azteca Deportes y Azteca 7 con la narración y análisis de Enrique Garay, Joaquín ‘Coach’ Castillo, Inés Sanz, Pablo de Rubens, Eduardo Ruiz, Andy Sola, Renata Ibarrarán.

Línea de anotación | Análisis previo al Super Tazón 57

El llamado Super Bowl es el encuentro final para encontrar al campeón de la NFL que se lleva el trofeo Vince Lombardi y los juegan el campeón de la Conferencia Americana, que este año es Kansas City, y el campeón de la Conferencia Nacional, esta ves Philadelphia Eagles. El partido se realizará en el State Farm Stadium, sede que escoge la liga por lo menos tres años antes.

Aquí ver en vivo el partido del Super Bowl LVII

¿Cuáles son las medidas de una cancha de la NFL?

El campo de futbol americano mide un total de 120 yardas, de las cuales hay 10 yardas en cada zona final para la anotación. Las dimensiones del campo son 109,7 x 48,8 metros. La mitad de la cancha es la yarda 50.

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¿Cuánto mide un balón de futbol americano?

La pelota del fútbol americano es un ovoide fácilmente reconocible, es una cámara de hule inflada de 12 1/2 a 13 1/2 libras, cubierta por una capa de cuero y su peso es de 397 - 425 gr. Cuando el ovoide es lanzado, vuela en espiral y generalmente gira alrededor de sí mismo.

¿Cuánto tiempo dura un encuentro de la NFL?

Un partido dura 60 minutos de tiempo efectivo que se divide en cuatro cuartos de 15 minutos. Si en este tiempo se encuentra empatados jugarán un tiempo extra de 10 minutos y si al termino no hay ganador, se seguirá hasta encontrar un campeón.

A los 30 minutos hay en descanso llamado medio tiempo que en el caso Super Bowl hay un espectáculo con grandes estrellas de la música. En este año será la cantante Rihanna.

¿Cómo se juega el futbol americano?

Clases Fuera de Este Mundo con CapiGaray | Super Bowl de la Comedia

En una posesión, cada equipo dispone de 4 intentos para poder avanzar 10 yardas hacia adelante. Si al segundo intento se logró avanzar un total de 15 yardas desde el punto inicial, el equipo con la posesión vuelve a disponer de 4 intentos nuevos con 10 yardas por delante y seguir con el ovoide en su poder. Si un equipo trata de lograr esas 10 yardas en el cuarto intento (por más que sólo le falten 2 yardas para conseguirlo) y fracasa, el rival iniciará la ofensiva siguiente en el punto donde se realizó esa jugada.

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¿Cómo es la puntuación de un partido de la NFL?

Touchdown: 6 puntos - la pelota cruza la línea hacia la zona final del oponente. Después de un touchdown, el equipo tiene la oportunidad de tratar de hacer un punto extra o una conversión de 2 puntos.

Punto extra: 1 punto - después de un touchdown, el atacante puede elegir patear la pelota entre las dos barras de gol en la zona final del ataque. El intento más seguro de puntos después de un touchdown.

Conversión: 2 puntos - en lugar de buscar "puntos extra" más seguros, el equipo de anotación puede intentar que la pelota cruce la zona final del oponente una vez más, luego de anotar con éxito una anotación de 6 puntos.

Safety / Auto-anotación: 2 puntos - Un jugador ofensivo es tacleado dentro de su propia zona de anotación mientras tiene posesión del balón o la ofensiva comete un castigo dentro de su propia zona de anotación.

¿Cómo están formado los equipos?

2 equipos cada uno con 11 jugadores en cancha para cada jugada.

Los jugadores a menudo se dividen en 3 formas diferentes. Ofensiva, Defensiva y Equipos Especiales.

Los 11 jugadores en el campo de juego están determinados por el ataque y la defensa decidan establecer.

El quarterback es el puesto más importante. Se trata de quien toma todas las decisiones ofensivas del equipo. Es el único del ataque que mantiene diálogo directo con el entrenador, ordena las jugadas al resto del equipo y decide en qué ocasión pasar la pelota.

Una competencia Fuera De Este Mundo | Super Bowl de la Comedia

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