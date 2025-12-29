Así luce Shocker en pleno cierre de 2025; esto se sabe de su estado de salud

Los íconos de la lucha libre son recordados por sus lances, su capacidad de llaveo, personalidades entrañables y por algunas polémicas en el camino. En ese sentido, Shocker reunía todas esas características, pero su cierre de carrera (y de vida) están siendo sumamente tristes. Las últimas imágenes del 1000% guapo pusieron el dedo en el renglón del retiro del nacido en Guadalajara.

¿Cómo luce Shocker en el cierre del 2025?

Los últimos años del peleador han estado envueltos en distintos escándalos que pusieron en la polémica al autodenominado 1000% guapo. Adicciones, lesiones mal atendidas y procesos médicos que muchos han cuestionado, pusieron en un punto de salud sumamente crítico al hombre de 54 años. Y las últimas imágenes donde se le vio, trajeron comentarios negativos de parte de los usuarios.

Uno de los comentarios que más se repiten entre los aficionados, sobre todo cuando se habla de nombres con una larga trayectoria, es el de saber irse a tiempo. Por ello, al ver a José Jairzinho Soria Reyna en el estado en el que se encuentra, el grito en común de la gente es que piense más que nunca en el retiro.

Hace unos días perdió la cabellera, situación que fue el regreso del peleador al ojo público, sin embargo solamente sirvió para causar una ola de comentarios de desapruebo y preocupación. El hombre ya se ve físicamente mermado y hay preocupación con lo que pueda pasar en el futuro inmediato.

¿Cuáles han sido los problemas físicos de Shocker?

Ha tenido situaciones muy delicadas en la zona del rostro. Lesiones mal atendidas, un colocamiento de implantes que salió mal, cirugías reconstructivas y el tan morboso problemas de las adicciones a sustancias prohibidas y en conjunto con el alcohol… lo tienen en el escrutinio de la afición en general.

En resumen, quien era uno de los íconos más queridos, idolatrados y respetados de la escena luchística volvió a preocupar al entorno. Y es que él abiertamente ha indicado que nunca quiso dejar las sustancias ilícitas, por lo que el problema en sí nunca se trató o no con un real convencimiento, lo cual solamente ha agravado su estado de salud.