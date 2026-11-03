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Fútbol

Así queda la tabla de posiciones tras la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Rayadas de Monterrey y las Águilas del América lideran sus respectivos grupos, seguidos de sus acérrimos rivales; Tigres UANL y las Chivas del Guadalajara.

Liga MX Femenil
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Jornada llena de emociones en la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, las Rayadas de Monterrey y las Águilas del América no quitan el pie del acelerador y están en lo más alto de sus respectivos grupos. Por otro lado, las Amazonas y las Chivas del Guadalajara están muy cerca de sus acérrrimos rivales, por lo que pelearán hasta el final del semestre en busca de quedarse con el liderato.

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El cuadro albiazul dio un golpe sobre la mesa tras golear por 6-0 a las Pumas de la UNAM, sin embargo, Tigres no se quedó atrás y le metió 7-0 a las Rojinegras del Atlas. De momento, las Bravas de Juárez y el Deportivo Toluca se meterían a la liguilla por parte del grupo A. Mientras que, Atlético San Luis y Universidad Nacional se meterían en el sector B aunque las Tuzas del Pachuca y el Atlas quieren meterse de último minuto

Grupo A

  1. Rayadas (Monterrey) — 34 pts
  2. Tigres — 32 pts
  3. Juárez — 30 pts
  4. Toluca — 26 pts
  5. León — 22 pts
  6. Santos — 19 pts
  7. Cruz Azul — 18 pts
  8. Atlante — 7 pts
  9. Querétaro — 6 pts

Grupo B

  1. América — 34 pts
  2. Chivas — 30 pts
  3. Atlético de San Luis — 19 pts
  4. Pumas — 17 pts
  5. Pachuca — 16 pts
  6. Atlas — 16 pts
  7. Tijuana — 11 pts
  8. Puebla — 4 pts
  9. Necaxa — 0 pts

Resultados Jornada 13 Liga MX Femenil (Apertura 2026)

  • Toluca 2-3 Chivas
  • Atlas 0-7 Tigres
  • Rayadas 6-0 Pumas
  • Tijuana 1-3 Cruz Azul
  • Querétaro 0-5 Pachuca
  • Necaxa 1-3 Santos
  • Puebla 1-2 Juárez
  • América 6-0 Atlante
  • León 1-0 Atlético de San Luis

Jornada 14 de la Liga MX Femenil

Jueves 5 de noviembre

  • Atlante vs Tigres — 15:45 hrs
  • Necaxa vs Atlas — 17:00 hrs
  • Querétaro vs Toluca — 19:06 hrs
  • Santos vs Tijuana — 21:10 hrs

Viernes 6 de noviembre

  • Pachuca vs Puebla — 17:00 hrs
  • Pumas vs Atlético de San Luis — 17:00 hrs
  • Cruz Azul vs León — 19:00 hrs
  • Chivas vs América — 19:06 hrs
  • Juárez vs Rayadas — 20:10 hrs

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