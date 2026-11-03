Así queda la tabla de posiciones tras la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

Jornada llena de emociones en la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, las Rayadas de Monterrey y las Águilas del América no quitan el pie del acelerador y están en lo más alto de sus respectivos grupos. Por otro lado, las Amazonas y las Chivas del Guadalajara están muy cerca de sus acérrrimos rivales, por lo que pelearán hasta el final del semestre en busca de quedarse con el liderato.

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El cuadro albiazul dio un golpe sobre la mesa tras golear por 6-0 a las Pumas de la UNAM, sin embargo, Tigres no se quedó atrás y le metió 7-0 a las Rojinegras del Atlas. De momento, las Bravas de Juárez y el Deportivo Toluca se meterían a la liguilla por parte del grupo A. Mientras que, Atlético San Luis y Universidad Nacional se meterían en el sector B aunque las Tuzas del Pachuca y el Atlas quieren meterse de último minuto

Grupo A



Rayadas (Monterrey) — 34 pts Tigres — 32 pts Juárez — 30 pts Toluca — 26 pts León — 22 pts Santos — 19 pts Cruz Azul — 18 pts Atlante — 7 pts Querétaro — 6 pts

Grupo B



América — 34 pts Chivas — 30 pts Atlético de San Luis — 19 pts Pumas — 17 pts Pachuca — 16 pts Atlas — 16 pts Tijuana — 11 pts Puebla — 4 pts Necaxa — 0 pts

Resultados Jornada 13 Liga MX Femenil (Apertura 2026)

Toluca 2-3 Chivas

Atlas 0-7 Tigres

Rayadas 6-0 Pumas

Tijuana 1-3 Cruz Azul

Querétaro 0-5 Pachuca

Necaxa 1-3 Santos

Puebla 1-2 Juárez

América 6-0 Atlante

León 1-0 Atlético de San Luis

Jornada 14 de la Liga MX Femenil

Jueves 5 de noviembre



Atlante vs Tigres — 15:45 hrs

Necaxa vs Atlas — 17:00 hrs

Querétaro vs Toluca — 19:06 hrs

Santos vs Tijuana — 21:10 hrs

Viernes 6 de noviembre

