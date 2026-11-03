Así queda la tabla de posiciones tras la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
Rayadas de Monterrey y las Águilas del América lideran sus respectivos grupos, seguidos de sus acérrimos rivales; Tigres UANL y las Chivas del Guadalajara.
Jornada llena de emociones en la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, las Rayadas de Monterrey y las Águilas del América no quitan el pie del acelerador y están en lo más alto de sus respectivos grupos. Por otro lado, las Amazonas y las Chivas del Guadalajara están muy cerca de sus acérrrimos rivales, por lo que pelearán hasta el final del semestre en busca de quedarse con el liderato.
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El cuadro albiazul dio un golpe sobre la mesa tras golear por 6-0 a las Pumas de la UNAM, sin embargo, Tigres no se quedó atrás y le metió 7-0 a las Rojinegras del Atlas. De momento, las Bravas de Juárez y el Deportivo Toluca se meterían a la liguilla por parte del grupo A. Mientras que, Atlético San Luis y Universidad Nacional se meterían en el sector B aunque las Tuzas del Pachuca y el Atlas quieren meterse de último minuto
Grupo A
- Rayadas (Monterrey) — 34 pts
- Tigres — 32 pts
- Juárez — 30 pts
- Toluca — 26 pts
- León — 22 pts
- Santos — 19 pts
- Cruz Azul — 18 pts
- Atlante — 7 pts
- Querétaro — 6 pts
Grupo B
- América — 34 pts
- Chivas — 30 pts
- Atlético de San Luis — 19 pts
- Pumas — 17 pts
- Pachuca — 16 pts
- Atlas — 16 pts
- Tijuana — 11 pts
- Puebla — 4 pts
- Necaxa — 0 pts
Resultados Jornada 13 Liga MX Femenil (Apertura 2026)
- Toluca 2-3 Chivas
- Atlas 0-7 Tigres
- Rayadas 6-0 Pumas
- Tijuana 1-3 Cruz Azul
- Querétaro 0-5 Pachuca
- Necaxa 1-3 Santos
- Puebla 1-2 Juárez
- América 6-0 Atlante
- León 1-0 Atlético de San Luis
Jornada 14 de la Liga MX Femenil
Jueves 5 de noviembre
- Atlante vs Tigres — 15:45 hrs
- Necaxa vs Atlas — 17:00 hrs
- Querétaro vs Toluca — 19:06 hrs
- Santos vs Tijuana — 21:10 hrs
Viernes 6 de noviembre
- Pachuca vs Puebla — 17:00 hrs
- Pumas vs Atlético de San Luis — 17:00 hrs
- Cruz Azul vs León — 19:00 hrs
- Chivas vs América — 19:06 hrs
- Juárez vs Rayadas — 20:10 hrs