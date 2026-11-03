Los 9 equipos de la Liga BBVA MX que NO han cumplido con la Regla de Menores, a días de la jornada 16 del Apertura 2026

La Liga BBVA MX obliga a los equipos a conceder 1,170 minutos de juego a sus futbolistas menores de 22 años a lo largo del Apertura 2026, con un máximo de 225 minutos por partido, y en caso de no cumplir con este requisito podrían hacerse acreedores a una reducción de tres puntos o a la pérdida del 15% de ingresos por concepto de formación de jugadores y tras la Jornada 15, son nueve los equipos que no han cumplido con este reglamento, siendo los más afectados Tigres y Rayados.

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Los equipos que faltan por cumplir con la Regla de Menores de la Liga BBVA MX

Tras la Jornada 15 del torneo Apertura 2026, la mitad de los equipos de la Liga BBVA MX ya habían cumplido con la regla de menores y aun faltan por completar los 1,170 minutos que marca el reglamento los Bravos de Juárez, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Santos Laguna, Querétaro, León, Tigres y Rayados.

Sin embargo, son los equipos regios los más rezagados con más de 230 minutos por cumplir, por lo que en caso de no completar el tiempo necesario podrían perder tres puntos al final el torneo.

Esta reducción de unidades podría afectar especialmente a los Rayados, que aun tienen aspiraciones de colarse en la Liguilla al sumar actualmente 21 puntos y marchar en la novena posición de la tabla, mientras que los Tigres ya están eliminados.

Club Tijuana: COMPLETADO Atlante: COMPLETADO América: COMPLETADO Necaxa: COMPLETADO Pachuca: COMPLETADO Pumas: COMPLETADO Atlas: COMPLETADO Chivas: COMPLETADO Atlético de San Luis: COMPLETADO Puebla: 1074 minutos (96 restantes) Cruz Azul: 1066 minutos (104 restantes) FC Juárez: 1053 minutos (117 restantes) Toluca: 1039 minutos (131 restantes) Santos Laguna: 1038 minutos (132 restantes) Querétaro: 1023 minutos (147 restantes) León: 1021 minutos (149 restantes) Tigres: 936 minutos (234 restantes) Rayados de Monterrey: 904 minutos (266 restantes)

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