Así quedaría la liguilla del Clausura 2023 según estimaciones

Ya se jugaron 4 jornadas en la Liga MX y el panorama de los equipos contendientes al título se ha ido despejando aún y cuando faltan 13 fechas para que termine la fase regular. En el formato actual, los primeros 4 de la tabla general avanzan directo a los cuartos de final, mientras que del puesto 5 al 12 disputan la reclasificación a partido único.

Conforme avanzan los partidos, el sitio especializado en estadística Five Thirty Eight, actualiza las estimaciones para el resto del torneo con base en el rendimiento que han tenido los clubes en los meses recientes. A continuación te presentamos cómo quedaría la fase final del campeonato mexicano de acuerdo con las proyecciones.

Resumen: Puebla 1-2 Rayados | Jornada 4, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: 13 figuras de la Liga MX fueron borradas en el arranque de torneo

Directo a la fiesta grande

De los equipos que actualmente ocupan los primeros cuatro puestos de la clasificación, Pachuca, Monterrey y Tigres se mantendrían en la zona de pase directo, aunque el primer lugar general serían los Rayados con 34 unidades, seguido de la U de Nuevo Léon y el campeón Tuzos en tercer puesto. América tiene una proyección de 29 puntos y sería el último con boleto directo a cuartos de final.

Repechaje para entrar a cuartos de final

Con respecto a la actual tabla general, Santos perdería el lugar directo y su sitio sería ocupado por los azulcremas. De acuerdo con las estimaciones; Santos, Chivas, Atlas y Toluca ocuparían los sitios 5 al 8 por lo que serían beneficiados con recibir en sus estadios el compromiso por el repechaje.

Te puede interesar: El XI ideal de la Jornada 4 de la Liga MX; destacan Águilas

Los duelos quedarían de la siguiente forma:

Santos vs León en el Territorio Santos Modelo.

Chivas vs Pumas en Estadio Akron.

Atlas vs Atlético San Luis en Estadio Jalisco.

Toluca vs Cruz Azul en Nemesio Diez.

Los eliminados

Puebla, Necaxa, Querétaro, Tijuana, Juárez y Mazatlán son los 6 clubes que de acuerdo con la estadística quedarán eliminados de forma temprana en el Clausura 2023. La línea de clasificación sería de 22 unidades para el Clausura 2023.