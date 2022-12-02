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Fútbol

Así quedó el Grupo H del Mundial Qatar 2022

Se acabó la tercera jornada en el Grupo H de Qatar 2022 donde con un gol de último minuto la selección de Corea del Sur avanza a los octavos de final

Lamento de Darwin Núñez
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group H - Ghana v Uruguay - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - December 2, 2022 Uruguay’s Darwin Nunez after being substituted REUTERS/Bernadett Szabo|Reuters

Escrito por: Fernando Campos

Se acabó la tercera jornada en el Grupo H de la Copa del Mundo Qatar 2022 donde con un gol de último minuto la selección de Corea del Sur avanza a los octavos de final dejando a Uruguay fuera del Mundial.

Corea del Sur, que con su remontada (2-1) se suma a la fiesta de ‘octavos’ y estará también en las eliminatorias en detrimento de Uruguay, a la que deja fuera por haber marcado más goles.

Ricardo Horta, al rematar un centro de Dalot a los cinco minutos adelantó al conjunto de Portugal, que formó un once plagado de novedades para evitar problemas con los advertidos de suspensión.

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Sin embargo, Corea del Sur no se desmoronó y poco a poco fue ganando peso en el partido. A los 27 minutos, un saque de esquina, en el que el balón rebotó en la espalda de Cristiano Ronaldo, permitió a Kim Young-Gown firmar el empate.

Los asiáticos insistentemente buscaron el segundo gol. Lo consiguieron en la prolongación tras una gran galopada de Son Heung-Min, que ofreció un medido centro a Hwang Hee-chan, quien no lo desperdició.

Por su parte, Dos goles de Giorgian de Arrascaeta dieron la victoria a la selección de Uruguay por marcador de 2-0 en el estadio Al Janoub de al Wakrah.

Un resultado que no le sirvió a Uruguay, por la diferencia de goles que, tras quedar empatadas a puntos en el segundo puesto del grupo, benefició a Corea del Sur, queda fuera de la Copa del Mundo.

Arrascaeta marcó en el minuto 26 y en el 32, en ambas ocasiones asistido por su capitán, Luis Suárez; para situar en el marcador el 2-0 que no se alteró en la reanudación.

Grupo H de Qatar 2022

Tras los resultados de la tercera jornada, Portugal se ubicó en la cima del Grupo H con seis puntos, en segundo lugar, con cuatro unidades está la Selección de Corea del Sur. Uruguay quedó en tercero por diferencia de goles y Ghana en el fondo de la tabla con tres unidades.

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