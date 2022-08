Así quedó Pumas en la tabla de posiciones del Apertura 2022

Después de caer ante las Chivas por 3-1 en el Estadio Akron durante la Jornada 11 del torneo Apertura 2022, los Pumas sumaron su octavo partido consecutivo sin conocer la victoria en el presente certamen y continúan hundidos en una crisis que empieza a frustrar a sus aficionados.

A pesar de la llegada de Dani Alves y otros refuerzos, el conjunto dirigido por Andrés Lillini no ha logrado encontrar la manera de tener un buen funcionamiento y de obtener resultados satisfactorios.

Incluso, el propio brasileño no sabe lo que es ganar con la camiseta del conjunto universitario y aquí te decimos cómo va en la tabla general.

Pumas, muy cerca del fondo de la tabla

Después de once partidos disputados, los Pumas se encuentran en la posición 17 de la tabla general con un total de nueve puntos, producto de una victoria, seis empates y cuatro derrotas.

El único triunfo de los felinos se dio en la Jornada 3, cuando vencieron al Necaxa por 1-0 en el Estadio Olímpico Universitario. Después de eso vinieron tres empates seguidos, con lo que mantuvo el invicto hasta que se enfrentó al América en la Jornada 8, en la que cayeron 3-0 en casa.

De esta manera, el equipo universitario se encuentra en penúltimo lugar de la clasificación, solamente dos puntos por encima de los Gallos Blancos de Querétaro que también han ganado un partido, pero han empatado cuatro y perdido siete.

Calendario restante de Pumas

Únicamente quedan seis jornadas en el torneo regular y Pumas aún tiene esperanzas de colarse en el repechaje, ya que se encuentra a tres puntos de la zona de reclasificación y este es su calendario restante:

Jornada 12 | Atlas vs Pumas

Jornada 13 | Pumas vs Querétaro



Jornada 14 | Toluca vs Pumas

Jornada 15 | Pumas vs Cruz Azul

Jornada 7 (Pendiente) | Pumas vs Puebla

Jornada 17 | FC Juárez vs Pumas