Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil del Apertura 2026 tras jugarse la jornada 9
Geyse Ferreira del Club América lidera la tabla de romperredes con más de un gol por partido en promedio, seguida de Enyerliannys Higuera del Atlético San Luis.
La tabla de goleo del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil tiene nombre y apellido tras nueve jornadas; Geyse Ferreira. La delantera brasileña lleva 15 tantos en lo que va del certamen y no suena nada descabellado que llegue a los 20 al final de la fase regular del torneo.
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Con pasado en el Manchester United, Ferreira pisó fuerte en el circuito mexicano y se ha convertido en el terror de las defensivas de la Liga MX. La sudamericana promedia más de un gol por juego y roza los dos tantos por cotejo en el Apertura 2026. De seguir con este ritmo, la ariete de las Águilas llegaría casi a los 30 goles al final. Seguida de Geyse, aparece Enyerliannys Higuera del Atlético de San Luis con sus 12 tantos y que ha sido una de las gratas sorpresas del torneo.
Top 10 goleadoras del Apertura 2026
- Geyse Da Silva (América) — 15 goles
- Enyerliannys Higuera (Atlético de San Luis) — 12 goles
- Thembi Kgatlana (Tigres) — 8 goles
- Alicia Cervantes (Chivas) — 7 goles
- Stephanie Ribeiro (Pumas) — 7 goles
- Maricarmen Reyes (Tigres) — 7 goles
- Lucía García (Rayadas) — 6-7 goles
- Jermaine Seoposenwe (Rayadas) — 6 goles
- Diana Ordóñez (Tigres) — 6 goles
- Diana García (Rayadas) / Kader Hançar (Tijuana) — 5 goles
Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
Viernes 2 de octubre
- Santos Laguna vs Puebla — 19:00
- Pumas vs Tigres — 21:00
- Rayadas vs América — 23:00
Sábado 3 de octubre
- Querétaro vs Atlético de San Luis — 19:00
- Tijuana vs Atlante — 21:06
- Necaxa vs Cruz Azul — 23:10
Domingo 4 de octubre
- Chivas vs Juárez — 19:00
- Pachuca vs Toluca — 21:06
Finalmente, tendremos que ver el partido entre las Rayadas de Monterrey y las Águilas del América desde el Gigante de Acero, partido entre los dos líderes de sus respectivos grupos. Veremos si la Pandilla logra darle su primera derrota al club de Coapa o si el equipo azulcrema se mantiene invicto.