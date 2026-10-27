Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil del Apertura 2026, tras jugarse la jornada 12

Más de un gol por partido, así se han manejado dos futbolistas de la Liga BBVA MX Femenil en el Torneo Apertura 2026. Geyse Da Silva y Enyerliannys Higuera lideran la tabla de goleo en el certamen mexicano y con números de cracks totales. La ariete del Club América lleva 20 anotaciones en el presente torneo y luce complicado que le quiten el título al final de la fase regular.

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La grata sorpresa de este semestre ha sido sin duda la delantera del Atlético San Luis, no se entiende el buen momento del cuadro potosino sin los números de Higuera. Por sí fuera poco, el cuadro rojiblanco sueña con meterse a la liguilla del Apertura 2026 por primera vez en su historia en la Liga MX Femenil.

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil tras jornada 12

Geyse Da Silva (América) — 20 goles Enyerliannys Higuera (Atlético de San Luis) — 14 goles Eugénie Le Sommer (Toluca) — 10 goles Thembi Kgatlana (Tigres) — 10 goles Stephanie Ribeiro (Pumas) — 9 goles Lucía García (Rayadas) — 9 goles Aisha Solórzano (Juárez) — 8 goles Diana Ordóñez (Tigres) — 7 goles Maricarmen Reyes (Tigres) — 7 goles Alicia Cervantes (Chivas) — 7 goles Irene Guerrero (América) — 7 goles

Jornada 13 de la Liga MX Femenil

Viernes 30 de octubre

Toluca vs Chivas — 20:00 hrs

Atlas vs Tigres UANL — 21:06 hrs

Monterrey vs Pumas UNAM — 23:00 hrs

Sábado 31 de octubre

Tijuana vs Cruz Azul — 19:00 hrs

Querétaro vs Pachuca — 21:06 hrs

Necaxa vs Santos Laguna — 23:10 hrs

Domingo 1 de noviembre

Puebla vs FC Juárez — 13:00 hrs

América vs Atlante — 16:45 hrs

Lunes 2 de noviembre

León vs Atlético de San Luis — 20:06 hrs

Habrá que pones especial atención al duelo que abre la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil desde suelo mexiquense entre las Diabas Rojas y las Chivas del Guadalajara. Además de éste, un duelo que se roba las miradas será la visita de Universidad Nacional a la cancha de Rayadas.