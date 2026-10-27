Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil del Apertura 2026, tras jugarse la jornada 12
Geyse del Club América lidera la conversación con 20 anotaciones, sin embargo, Higuera del Atlético San Luis la sigue de cerca en la tabla de goleo.
Más de un gol por partido, así se han manejado dos futbolistas de la Liga BBVA MX Femenil en el Torneo Apertura 2026. Geyse Da Silva y Enyerliannys Higuera lideran la tabla de goleo en el certamen mexicano y con números de cracks totales. La ariete del Club América lleva 20 anotaciones en el presente torneo y luce complicado que le quiten el título al final de la fase regular.
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La grata sorpresa de este semestre ha sido sin duda la delantera del Atlético San Luis, no se entiende el buen momento del cuadro potosino sin los números de Higuera. Por sí fuera poco, el cuadro rojiblanco sueña con meterse a la liguilla del Apertura 2026 por primera vez en su historia en la Liga MX Femenil.
Tabla de goleo de la Liga MX Femenil tras jornada 12
- Geyse Da Silva (América) — 20 goles
- Enyerliannys Higuera (Atlético de San Luis) — 14 goles
- Eugénie Le Sommer (Toluca) — 10 goles
- Thembi Kgatlana (Tigres) — 10 goles
- Stephanie Ribeiro (Pumas) — 9 goles
- Lucía García (Rayadas) — 9 goles
- Aisha Solórzano (Juárez) — 8 goles
- Diana Ordóñez (Tigres) — 7 goles
- Maricarmen Reyes (Tigres) — 7 goles
- Alicia Cervantes (Chivas) — 7 goles
- Irene Guerrero (América) — 7 goles
Jornada 13 de la Liga MX Femenil
Viernes 30 de octubre
- Toluca vs Chivas — 20:00 hrs
- Atlas vs Tigres UANL — 21:06 hrs
- Monterrey vs Pumas UNAM — 23:00 hrs
Sábado 31 de octubre
- Tijuana vs Cruz Azul — 19:00 hrs
- Querétaro vs Pachuca — 21:06 hrs
- Necaxa vs Santos Laguna — 23:10 hrs
Domingo 1 de noviembre
- Puebla vs FC Juárez — 13:00 hrs
- América vs Atlante — 16:45 hrs
Lunes 2 de noviembre
- León vs Atlético de San Luis — 20:06 hrs
Habrá que pones especial atención al duelo que abre la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil desde suelo mexiquense entre las Diabas Rojas y las Chivas del Guadalajara. Además de éste, un duelo que se roba las miradas será la visita de Universidad Nacional a la cancha de Rayadas.