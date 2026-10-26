OFICIAL: Directivo del Atlante CONFIRMA futuro de Miguel Herrera

La derrota del Atlante en el Estadio Banorte frente al Atlético San Luis ha dejado con pocas posibilidades de liguilla a los Potros de Hierro. Tras el resultado, se habló de una posible salida de Miguel Herrera del banquillo azulgrana, sin embargo, Emilio Escalante; CEO del cuadro capitalino respaldó el trabajo del 'Piojo' y aseguró su continuidad al frente del 'Equipo del Pueblo'.

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A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, el directivo atlantista dio a conocer la noticia: ''En el Club de Futbol Atlante tenemos plena confianza en Miguel Herrera y en su trabajo al frente del equipo. Formamos parte de un proyecto deportivo a mediano y largo plazo, con objetivos claros y una visión de futuro que requiere continuidad, estabilidad y compromiso.

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Por ello, la continuidad de Miguel Herrera no está en duda. Estamos convencidos de que el trabajo, la unión y la confianza mutua serán fundamentales para seguir construyendo el Atlante que queremos y merece nuestra afición.'', menciona parte del escrito que rápidamente se hizo viral.

Calendario del Atlante en fase regular

Sábado 31 de octubre de 2026

Guadalajara (Chivas) vs Atlante

Estadio Akron, Zapopan

Guadalajara (Chivas) vs Atlante Estadio Akron, Zapopan 19:07 hrs (CDMX)



Viernes 6 de noviembre de 2026

Atlante vs Santos Laguna

Estadio Banorte, Ciudad de México

21:00 hrs (CDMX)



Viernes 20 de noviembre de 2026

Tijuana vs Atlante

Estadio Caliente, Tijuana

21:00 hrs (CDMX)

Atlante es décimo sexto de la clasificación general con 14 unidades y tendría que ganar sus próximos tres partidos para acercarse a zona de liguilla. Lamentablemente para su causa, el cuadro azulgrana ya no depende de si mismo para poder meterse entre los ocho mejores del Apertura 2026.

