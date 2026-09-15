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LIGA MX FEMENIL
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Fútbol

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras disputarse la jornada 7

Las Águilas del América se quedaron con el liderato de su grupo y continúan perfectas en el torneo tras vencer a las Amazonas en un partido lleno de goles.

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Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil que concluyó y se acabó uno de los dos invictos que quedaban en el presente semestre; el de las Tigres UANL. Las Amazonas cayeron en la Ciudad de México ante las Águilas del América y con ello, el equipo azulcrema se queda con el duelo de titanes y por sí fuera poco, van con racha perfecta con sus 21 puntos conseguidos.

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Por otro lado, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se llevó otro de los duelos más atractivos de la fecha tras un 3-2 a favor frente a los Pumas de la UNAM. En suelo mexiquense, las Diablas Rojas hicieron peesar el Infierno y le metieron seis anotaciones a las Xolos de Tijuana para recuperar sensaciones en la tabla general.

Tabla general de la Liga MX Femenil del Apertura 2026

Grupo A

  1. Tigres — 18 pts
  2. Monterrey — 18 pts
  3. Toluca — 16 pts
  4. Juárez — 15 pts
  5. Cruz Azul — 10-12 pts
  6. León / Santos — 9 pts
  7. Querétaro — 6 pts
  8. Atlante — 3 pts

Grupo B

  1. América — 21 pts
  2. Chivas — 12 pts
  3. Atlético San Luis — 12 pts
  4. Pumas — 9 pts
  5. Atlas / Pachuca — 7-8 pts
  6. Tijuana — 6 pts
  7. Puebla — 3 pts
  8. Necaxa — 0 pts

Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Viernes 18 de septiembre

  • Monterrey vs Necaxa — 23:00

Sábado 19 de septiembre

  • Tijuana vs Chivas — 19:06

Domingo 20 de septiembre

  • Pumas vs Puebla — 14:00
  • América vs Atlas — 17:45
  • Atlético de San Luis vs Pachuca — 19:00

Lunes 21 de septiembre

  • Atlante vs Querétaro — 17:45
  • León vs Juárez — 19:00
  • Toluca vs Tigres — 20:00
  • Santos vs Cruz Azul — 21:06

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