Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras disputarse la jornada 7
Las Águilas del América se quedaron con el liderato de su grupo y continúan perfectas en el torneo tras vencer a las Amazonas en un partido lleno de goles.
Nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil que concluyó y se acabó uno de los dos invictos que quedaban en el presente semestre; el de las Tigres UANL. Las Amazonas cayeron en la Ciudad de México ante las Águilas del América y con ello, el equipo azulcrema se queda con el duelo de titanes y por sí fuera poco, van con racha perfecta con sus 21 puntos conseguidos.
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Por otro lado, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se llevó otro de los duelos más atractivos de la fecha tras un 3-2 a favor frente a los Pumas de la UNAM. En suelo mexiquense, las Diablas Rojas hicieron peesar el Infierno y le metieron seis anotaciones a las Xolos de Tijuana para recuperar sensaciones en la tabla general.
Tabla general de la Liga MX Femenil del Apertura 2026
Grupo A
- Tigres — 18 pts
- Monterrey — 18 pts
- Toluca — 16 pts
- Juárez — 15 pts
- Cruz Azul — 10-12 pts
- León / Santos — 9 pts
- Querétaro — 6 pts
- Atlante — 3 pts
Grupo B
- América — 21 pts
- Chivas — 12 pts
- Atlético San Luis — 12 pts
- Pumas — 9 pts
- Atlas / Pachuca — 7-8 pts
- Tijuana — 6 pts
- Puebla — 3 pts
- Necaxa — 0 pts
Jornada 8 de la Liga MX Femenil
Viernes 18 de septiembre
- Monterrey vs Necaxa — 23:00
Sábado 19 de septiembre
- Tijuana vs Chivas — 19:06
Domingo 20 de septiembre
- Pumas vs Puebla — 14:00
- América vs Atlas — 17:45
- Atlético de San Luis vs Pachuca — 19:00
Lunes 21 de septiembre
- Atlante vs Querétaro — 17:45
- León vs Juárez — 19:00
- Toluca vs Tigres — 20:00
- Santos vs Cruz Azul — 21:06