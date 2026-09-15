Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras disputarse la jornada 7

Nueva jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil que concluyó y se acabó uno de los dos invictos que quedaban en el presente semestre; el de las Tigres UANL. Las Amazonas cayeron en la Ciudad de México ante las Águilas del América y con ello, el equipo azulcrema se queda con el duelo de titanes y por sí fuera poco, van con racha perfecta con sus 21 puntos conseguidos.

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Por otro lado, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se llevó otro de los duelos más atractivos de la fecha tras un 3-2 a favor frente a los Pumas de la UNAM. En suelo mexiquense, las Diablas Rojas hicieron peesar el Infierno y le metieron seis anotaciones a las Xolos de Tijuana para recuperar sensaciones en la tabla general.

Tabla general de la Liga MX Femenil del Apertura 2026

Grupo A

Tigres — 18 pts Monterrey — 18 pts Toluca — 16 pts Juárez — 15 pts Cruz Azul — 10-12 pts León / Santos — 9 pts Querétaro — 6 pts Atlante — 3 pts



Grupo B

América — 21 pts Chivas — 12 pts Atlético San Luis — 12 pts Pumas — 9 pts Atlas / Pachuca — 7-8 pts Tijuana — 6 pts Puebla — 3 pts Necaxa — 0 pts

Jornada 8 de la Liga MX Femenil

Viernes 18 de septiembre



Monterrey vs Necaxa — 23:00

Sábado 19 de septiembre



Tijuana vs Chivas — 19:06

Domingo 20 de septiembre



Pumas vs Puebla — 14:00

América vs Atlas — 17:45

Atlético de San Luis vs Pachuca — 19:00

Lunes 21 de septiembre

