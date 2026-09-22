Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 8

Se puso buena el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil tras los resultados de la jornada 8 y es que, la racha perfecta de las Águilas del América se vio frenada por el Atlas de Guadalajara en suelo capitalino. Por otro lado, las Amazonas dieron un golpe sobre la mesa y arrollaron a las Diablas Rojas del Toluca, mientras que, Rayadas ya le 'robó' la cima del grupo A a su acérrimo rival gracias a la diferencia de goles.

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Bravas de Juárez y Atlético San Luis han sido las grandes revelaciones del semestre y sueñan con avanzar a la siguiente fase del torneo mexicano. Ambos clubes están en tercer lugar de sus respectivos sectores solo por debajo de los dos clubes regios (Bravos) y de América. Chivas (Atlético San Luis).

Así van los grupos tras la jornada 8 del Apertura 2026

Grupo A



Monterrey (Rayadas) — 21 pts

Tigres UANL — 21 pts

Juárez — 18 pts

Toluca — 16 pts

León — 12 pts

Santos Laguna — 12 pts

Cruz Azul — 10 pts

Atlante — 6 pts

Querétaro — 6 pts



Grupo B



América — 22 pts

Guadalajara (Chivas) — 15 pts

Atlético San Luis — 15 pts

Pumas UNAM — 12 pts

Atlas — 9 pts

Pachuca — 7 pts

Tijuana — 6 pts

Puebla — 3 pts

Necaxa — 0 pts



Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Viernes 25 de septiembre



Cruz Azul vs Guadalajara (Chivas) — 21:00 h



Sábado 26 de septiembre

Querétaro vs Atlas — 14:06 h

Pachuca vs Santos Laguna — 19:00 h

Juárez vs Tijuana — 21:06 h



Domingo 27 de septiembre

Puebla vs Monterrey (Rayadas) — 14:00 h

Tigres UANL vs Atlético de San Luis — 20:06 h

Lunes 28 de septiembre

Atlante vs Pumas UNAM — 17:45 h

León vs América — 19:00 h

Necaxa vs Toluca — 21:06 h

Finalmente, las Centellas del Necaxa son el único equipo que no ha sumado una sola unidad en lo que va del torneo y buscarán acabar con la mala racha cuando reciban en el último cotejo de la jornada 9 a un Toluca lastimado tras el duro 7-2 en contra que recibió por parte de las felinas.