Así va la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 8
Las Águilas del América perdieron su racha perfecta ante el Atlas, Tigres goleó a las Diablas Rojas y Pumas sacó un importante triunfo ante Puebla.
Se puso buena el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil tras los resultados de la jornada 8 y es que, la racha perfecta de las Águilas del América se vio frenada por el Atlas de Guadalajara en suelo capitalino. Por otro lado, las Amazonas dieron un golpe sobre la mesa y arrollaron a las Diablas Rojas del Toluca, mientras que, Rayadas ya le 'robó' la cima del grupo A a su acérrimo rival gracias a la diferencia de goles.
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Bravas de Juárez y Atlético San Luis han sido las grandes revelaciones del semestre y sueñan con avanzar a la siguiente fase del torneo mexicano. Ambos clubes están en tercer lugar de sus respectivos sectores solo por debajo de los dos clubes regios (Bravos) y de América. Chivas (Atlético San Luis).
Así van los grupos tras la jornada 8 del Apertura 2026
Grupo A
- Monterrey (Rayadas) — 21 pts
- Tigres UANL — 21 pts
- Juárez — 18 pts
- Toluca — 16 pts
- León — 12 pts
- Santos Laguna — 12 pts
- Cruz Azul — 10 pts
- Atlante — 6 pts
- Querétaro — 6 pts
Grupo B
- América — 22 pts
- Guadalajara (Chivas) — 15 pts
- Atlético San Luis — 15 pts
- Pumas UNAM — 12 pts
- Atlas — 9 pts
- Pachuca — 7 pts
- Tijuana — 6 pts
- Puebla — 3 pts
- Necaxa — 0 pts
Jornada 9 de la Liga MX Femenil
Viernes 25 de septiembre
- Cruz Azul vs Guadalajara (Chivas) — 21:00 h
Sábado 26 de septiembre
- Querétaro vs Atlas — 14:06 h
- Pachuca vs Santos Laguna — 19:00 h
- Juárez vs Tijuana — 21:06 h
Domingo 27 de septiembre
- Puebla vs Monterrey (Rayadas) — 14:00 h
- Tigres UANL vs Atlético de San Luis — 20:06 h
Lunes 28 de septiembre
- Atlante vs Pumas UNAM — 17:45 h
- León vs América — 19:00 h
- Necaxa vs Toluca — 21:06 h
Finalmente, las Centellas del Necaxa son el único equipo que no ha sumado una sola unidad en lo que va del torneo y buscarán acabar con la mala racha cuando reciban en el último cotejo de la jornada 9 a un Toluca lastimado tras el duro 7-2 en contra que recibió por parte de las felinas.