Eliud Kipchogue, nos revela su desayuno antes de una carrera: ''Un poco de cereales y leche....’'

Eliud Kipchoge es considerado el mejor maratonista de toda la historia y sus logros lo respaldan, doble campeón olímpico, medallista en 5000 metros, corrió los siete Majors y cerró su brillante carrera en Nueva York con un décimo séptimo lugar dejando grandes sensaciones con un tiempo de menos de dos horas y media. El atleta keniano es un tipo que se le va a extrañar en las pistas, sin embargo, nos dejó uno de sus más grandes secretos; su alimentación.

En charla con la BBC, Kipchogue reveló lo que come antes de un entrenamiento con sus colegas: “Durante los días difíciles, como tres días a la semana, tomo té, algunas frutas, también un plátano y huevos para reponer la energía perdida y, sobre todo, para reparar los tejidos dañados”. De hecho, en aquella plática señaló que comió cereal, leche y un poco de avena antes de correr el Maratón de Viena en 2019 en menos de dos horas.

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El último gran logro de Kipchoge

Fue el 24 de septiembre de 2023 cuando el atleta keniano consiguió el primer lugar en el Maratón de Berlín con un tiempo de dos horas, dos minutos y 42 segundos. Ese mismo año había quedado en sexto lugar en el Maratón de Boston y justo el 25 de septiembre de 2022 fue su mejor carrera en la capital alemana con un tiempo de dos horas, un minuto y nueve segundos.

Finalmente, el 2 de noviembre de 2025 quedó en décimo séptimo lugar con un tiempo de dos horas, 14 minutos y 36 segundos en el Maratón de Nueva York siendo su última participación en un Major.