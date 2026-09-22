Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 8

Semestre de ensueño para Geyse Da Silva en la Liga MX Femenil. La delantera sudamericana lleva 12 anotaciones en apenas ocho jornadas disputadas del Torneo Apertura 2026 y apunta a coronarse al final de la fase regular. La grata sorpresa en este rubro es Enyerliannys Higuera del Atlético San Luis, quien ha firmado 10 tantos y está por arriba de arietes como Diana Ordoñez de Tigres y Stepahnie Ribeiro de Universidad Nacional.

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Tras completarse una nueva fecha en el calendario, la extremo de las Águilas continúa sumando a la ofensiva y es la gran favorita para quedarse en la cima general en unas semanas. Da Silva tiene el doble exactamente de los tantos de Ordóñez y dos de ventaja sobre su más cercana perseguidora.

Tabla de goleo al momento de la Liga MX Femenil



Geyse Da Silva (América) — 12 goles Enyerliannys Higuera (Atlético San Luis) — 10 goles Diana Ordoñez (Tigres) — 6 goles Alicia Cervantes (Chivas) — 6 goles Stephanie Ribeiro (Pumas) — 6 goles Maricarmen Reyes (Tigres) — 5 goles Jermaine Seoposenwe (Rayadas) — 5 goles Kader Hançar (Tijuana) — 5 goles Priscila (América) — 4 goles Lucía García (Rayadas) — 4 goles Joseline Montoya (Chivas) — 4 goles Nayely Bolaños (León) — 4 goles

Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Viernes 25 de septiembre

Cruz Azul vs Guadalajara (Chivas) — 21:00 h



Sábado 26 de septiembre

Querétaro vs Atlas — 14:06 h

Pachuca vs Santos Laguna — 19:00 h

Juárez vs Tijuana — 21:06 h



Domingo 27 de septiembre

Puebla vs Monterrey (Rayadas) — 14:00 h

Tigres UANL vs Atlético de San Luis — 20:06 h

Lunes 28 de septiembre

Atlante vs Pumas UNAM — 17:45 h

León vs América — 19:00 h

Necaxa vs Toluca — 21:06 h

De hecho, Geyse anotó en el empate a dos tantos entre el club azulcrema y el Atlas de Guadalajara, partido que significó el adiós a la racha perfecta de victorias que tenía el cuadro capitalino hasta la jornada 7 del Apertura 2026.