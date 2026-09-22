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Fútbol

Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la jornada 8

Geyse Da Silva del Club América lidera la tabla de goleo promediando más de un tanto por cotejo, Higuera del Atlético San Luis la sigue de cerca.

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Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Semestre de ensueño para Geyse Da Silva en la Liga MX Femenil. La delantera sudamericana lleva 12 anotaciones en apenas ocho jornadas disputadas del Torneo Apertura 2026 y apunta a coronarse al final de la fase regular. La grata sorpresa en este rubro es Enyerliannys Higuera del Atlético San Luis, quien ha firmado 10 tantos y está por arriba de arietes como Diana Ordoñez de Tigres y Stepahnie Ribeiro de Universidad Nacional.

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Tras completarse una nueva fecha en el calendario, la extremo de las Águilas continúa sumando a la ofensiva y es la gran favorita para quedarse en la cima general en unas semanas. Da Silva tiene el doble exactamente de los tantos de Ordóñez y dos de ventaja sobre su más cercana perseguidora.

Tabla de goleo al momento de la Liga MX Femenil

  1. Geyse Da Silva (América) — 12 goles
  2. Enyerliannys Higuera (Atlético San Luis) — 10 goles
  3. Diana Ordoñez (Tigres) — 6 goles
  4. Alicia Cervantes (Chivas) — 6 goles
  5. Stephanie Ribeiro (Pumas) — 6 goles
  6. Maricarmen Reyes (Tigres) — 5 goles
  7. Jermaine Seoposenwe (Rayadas) — 5 goles
  8. Kader Hançar (Tijuana) — 5 goles
  9. Priscila (América) — 4 goles
  10. Lucía García (Rayadas) — 4 goles
  11. Joseline Montoya (Chivas) — 4 goles
  12. Nayely Bolaños (León) — 4 goles

Jornada 9 de la Liga MX Femenil

Viernes 25 de septiembre

  • Cruz Azul vs Guadalajara (Chivas) — 21:00 h

Sábado 26 de septiembre

  • Querétaro vs Atlas — 14:06 h
  • Pachuca vs Santos Laguna — 19:00 h
  • Juárez vs Tijuana — 21:06 h

Domingo 27 de septiembre

  • Puebla vs Monterrey (Rayadas) — 14:00 h
  • Tigres UANL vs Atlético de San Luis — 20:06 h

Lunes 28 de septiembre

  • Atlante vs Pumas UNAM — 17:45 h
  • León vs América — 19:00 h
  • Necaxa vs Toluca — 21:06 h

De hecho, Geyse anotó en el empate a dos tantos entre el club azulcrema y el Atlas de Guadalajara, partido que significó el adiós a la racha perfecta de victorias que tenía el cuadro capitalino hasta la jornada 7 del Apertura 2026.

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