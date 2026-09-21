El Mundial terminó, pero dejó una huella en la Liga BBVA MX: casi 2 millones regresaron a los estadios

La Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una huella imborrable para los aficionados mexicanos que abarrotaron el Ángel de la Independencia para celebrar las victorias de la Selección Mexicana y la influencia del evento sigue reflejándose en los partidos de la Liga BBVA MX que han registrado asistencias récord en los encuentros del Apertura 2026.

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Liga BBVA MX registra asistencias récord tras el Mundial 2026

Hasta la Jornada 8 del Apertura 2026, la Liga BBVA MX ha registrado una asistencia total de un millón 920 mil 373 espectadores, quedando como el segundo mejor torneo en cuando a asistentes por encuentro se refiere.

El presente semestre solo es superado por el Clausura 2016 que hasta la Jornada 8 registró un millón 999 mil 553 asistentes en todos los partidos de la liga.

De hecho, el Apertura 2026 es el torneo que registra la mayor cantidad de asistentes en lo que va de la década, aunque hay que tomar en cuenta las restricciones de la pandemia de Covid-19 que obligaron a la disputa de torneos a puerta cerrada o con limitación de público.

Tan solo durante la última jornada 9 en la que se disputó el Clásico Nacional entre América y Chivas, se registraron 244 mil 652 espectadores este fin de semana, además de otros partidos de gran rivalidad como Rayados vs Cruz Azul o Atlas vs Pumas.

Estos números representan un incremento del 21.7% respecto al Clausura 2024. Cabe señalar que el Apertura 2026 no se ha disputado en su totalidad ya que aun hay partidos pendientes de la Jornada7 que no se pudieron desarrollar debido a la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup 2026.

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