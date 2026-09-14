Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026 al momento en la Liga MX
Nuevo líder en el futbol mexicano tras el triunfo del Cruz Azul ante el América en el Clásico Joven, las Águilas le dicen adiós al primer sitio de la clasificación general.
Se acabó el liderato del Club América en el Torneo Apertura 2026, tras ocho jornadas tenemos nuevo primer lugar en el certamen; las Chivas del Guadalajara. El club rojiblanco que goleó a los Pumas de la UNAM en suelo tapatío y aprovecharon la caída de las Águilas ante Cruz Azul para arrebatarle la cima al cuadro capitalino.
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Una de las grandes sorpresas en este presente torneo es la Franja del Puebla, el club dirigido por Gerardo Espinoza está en zona de liguilla tras vencer por la mínima diferencia a los Rayos del Necaxa en Aguascalientes. Finalmente, Tigres sacó un punto ante los Rayados de Monterrey en un descafeinado Clásico Regio desde suelo albiazul.
Tabla general del Apertura 2026
- Chivas — 17 pts (8 PJ) | 5-2-1 | 15-6 | +9
- Toluca — 16 pts (7 PJ) | 5-1-1 | 17-6 | +11
- América — 16 pts (7 PJ) | 5-1-1 | 15-6 | +9
- Cruz Azul — 15 pts (8 PJ) | 5-0-3 | 16-14 | +2
- Querétaro — 13 pts (7 PJ) | 4-1-2 | 10-7 | +3
- Tijuana — 13 pts (7 PJ) | 4-1-2 | 10-8 | +2
- Puebla — 13 pts (7 PJ) | 4-1-2 | 10-9 | +1
- Atlas — 13 pts (8 PJ) | 4-1-3 | 12-14 | -2
- Pachuca — 11 pts (8 PJ) | 3-2-3 | 13-8 | +5
- Pumas — 11 pts (8 PJ) | 3-2-3 | 11-12 | -1
- Monterrey — 10 pts (7 PJ) | 3-1-3 | 13-10 | +3
- León — 10 pts (7 PJ) | 3-1-3 | 9-9 | 0
- Necaxa — 8 pts (8 PJ) | 2-2-4 | 9-13 | -4
- Tigres — 7 pts (8 PJ) | 1-4-3 | 9-11 | -2
- Atlante — 7 pts (8 PJ) | 1-4-3 | 7-12 | -5
- Atlético San Luis — 6 pts (7 PJ) | 1-3-3 | 8-13 | -5
- Santos Laguna — 4 pts (8 PJ) | 1-1-6 | 6-13 | -7
- Juárez — 0 pts (8 PJ) | 0-0-8 | 4-23 | -19
Jornada 9 del Apertura 2026
Viernes 18 de septiembre
- Puebla vs Atlante — 19:00 CST — Estadio Cuauhtémoc
- Juárez vs Tigres — 21:00 CST — Estadio Olímpico Benito Juárez
Sábado 19 de septiembre
- Atlas vs Pumas — 17:00 CST — Estadio Jalisco
- Atlético San Luis vs Necaxa — 17:00 CST — Estadio Alfonso Lastras / Libertad Financiera
- Monterrey vs Cruz Azul — 19:00 CST — Estadio BBVA
- América vs Chivas — 21:00 CST — Estadio Banorte
Domingo 20 de septiembre
- Pachuca vs Tijuana (Xolos) — 18:00 CST — Estadio Hidalgo
- Toluca vs Santos Laguna — 18:00 CST — Estadio Nemesio Díez
- Querétaro vs León — 20:00 CST — Estadio Corregidora
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