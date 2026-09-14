Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026 al momento en la Liga MX

Se acabó el liderato del Club América en el Torneo Apertura 2026, tras ocho jornadas tenemos nuevo primer lugar en el certamen; las Chivas del Guadalajara. El club rojiblanco que goleó a los Pumas de la UNAM en suelo tapatío y aprovecharon la caída de las Águilas ante Cruz Azul para arrebatarle la cima al cuadro capitalino.

Te puede interesar: OFICIAL: Marco Fabián es anunciado como nuevo fichaje por equipo de la Ciudad de México

Una de las grandes sorpresas en este presente torneo es la Franja del Puebla, el club dirigido por Gerardo Espinoza está en zona de liguilla tras vencer por la mínima diferencia a los Rayos del Necaxa en Aguascalientes. Finalmente, Tigres sacó un punto ante los Rayados de Monterrey en un descafeinado Clásico Regio desde suelo albiazul.

Tabla general del Apertura 2026

Chivas — 17 pts (8 PJ) | 5-2-1 | 15-6 | +9 Toluca — 16 pts (7 PJ) | 5-1-1 | 17-6 | +11 América — 16 pts (7 PJ) | 5-1-1 | 15-6 | +9 Cruz Azul — 15 pts (8 PJ) | 5-0-3 | 16-14 | +2 Querétaro — 13 pts (7 PJ) | 4-1-2 | 10-7 | +3 Tijuana — 13 pts (7 PJ) | 4-1-2 | 10-8 | +2 Puebla — 13 pts (7 PJ) | 4-1-2 | 10-9 | +1 Atlas — 13 pts (8 PJ) | 4-1-3 | 12-14 | -2 Pachuca — 11 pts (8 PJ) | 3-2-3 | 13-8 | +5 Pumas — 11 pts (8 PJ) | 3-2-3 | 11-12 | -1 Monterrey — 10 pts (7 PJ) | 3-1-3 | 13-10 | +3 León — 10 pts (7 PJ) | 3-1-3 | 9-9 | 0 Necaxa — 8 pts (8 PJ) | 2-2-4 | 9-13 | -4 Tigres — 7 pts (8 PJ) | 1-4-3 | 9-11 | -2 Atlante — 7 pts (8 PJ) | 1-4-3 | 7-12 | -5 Atlético San Luis — 6 pts (7 PJ) | 1-3-3 | 8-13 | -5 Santos Laguna — 4 pts (8 PJ) | 1-1-6 | 6-13 | -7 Juárez — 0 pts (8 PJ) | 0-0-8 | 4-23 | -19

Jornada 9 del Apertura 2026

Viernes 18 de septiembre

Puebla vs Atlante — 19:00 CST — Estadio Cuauhtémoc

Juárez vs Tigres — 21:00 CST — Estadio Olímpico Benito Juárez

Sábado 19 de septiembre

Atlas vs Pumas — 17:00 CST — Estadio Jalisco

Atlético San Luis vs Necaxa — 17:00 CST — Estadio Alfonso Lastras / Libertad Financiera

Monterrey vs Cruz Azul — 19:00 CST — Estadio BBVA

América vs Chivas — 21:00 CST — Estadio Banorte

Domingo 20 de septiembre

Pachuca vs Tijuana (Xolos) — 18:00 CST — Estadio Hidalgo

Toluca vs Santos Laguna — 18:00 CST — Estadio Nemesio Díez

Querétaro vs León — 20:00 CST — Estadio Corregidora

Recuerda que podrás seguir toda la información del futbol mexicano por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, así como lo más destacado del mundo deportivo tanto nacional como internacional.