OFICIAL: Marco Fabián es anunciado como nuevo fichaje por equipo de la Ciudad de México

Marco Fabián emprenderá un nuevo viaje en su carrera como futbolista. A pesar de que forma parte del Ranger’s FC de la Primera División de Andorra, el exseleccionado mexicano dejará de lado el futbol profesional y probará su primera experiencia en canchas reducidas. Resulta que formará parte de la Kings League México, competición de equipos de futbol 7.

Marco Fabián fue anunciado de forma oficial por Peluche Caligari, institución presidida por Alex y Gabriel Montiel, este último conocido mundialmente como Werevertumorro. De esta manera, el medallista olímpico en Londres 2012 dejará de lado el futbol tradicional para adentrarse a la cancha más famosa del streaming internacional.

Peluche Caligari anuncia a Marco Fabián

Por medio de sus redes sociales, el equipo ubicado en Ciudad de México anunció la llegada de Marco Fabián como “Jugador Leyenda”. Desde el sitio oficial de la competición ya lo incluyeron en la plantilla con el dorsal 33 y como mediocampista. Mientras que el club dedicó unas palabras hacia su nuevo jugador en publicaciones recientes.

Marco Fabián es presentado por Peluche Caligari|Crédito: @peluchecaligari / IG

“Las leyendas siempre encuentran otro escenario para hacer historia. Marco Fabián llega al Peluche Caligari para defender nuestros colores. Oro olímpico, mundialista y campeón de Copa en Alemania. Bienvenido, Marco Fabián al Caligarismo”, se lee en el comunicado oficial de su fichaje, publicado el pasado 11 de septiembre.

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Marco Fabián podría debutar esta noche con Peluche Caligari

A diferencia del futbol profesional, los futbolistas que firman por un equipo de la Kings League pueden sumar minutos desde el momento que son incorporados a sus respectivos equipos. Por esta razón, el exChivas y Cruz azul podría tener una aparición con los colores rojinegros este mismo domingo 13 de septiembre.

Resulta que Peluche Caligari compartió la convocatoria oficial para el enfrentamiento ante Guerrilla FC correspondiente a la segunda jornada de la Kings Cup México y Marco Fabián aparece entre los seleccionados. “Refuerzos en el arco y Marco Fabián listo para hacer magia”, detallan en su publicación.

El encuentro está programado para llevarse a cabo a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, por lo que Marco Fabián está muy cerca de regresar a las canchas, aunque fuera del futbol tradicional que todos conocemos.