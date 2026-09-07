Así va la tabla de posiones del Apertura 2026 de la Liga MX tras la jornada 7

Se fue más de un tercio de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y los dos clubes más populares del futbol mexicano están en lo más alto de la tabla general. América domina con sus 16 puntos a pesar de no haber tenido actividad local, seguido de las Chivas del Guadalajara, club que subió posiciones tras su victoria frente al Atlético San Luis.

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El podio lo completan los Diablos Rojos del Toluca comandado por Antonio Mohamed y buscarán un triunfo más para acercarse al primer lugar. Caso complicado es el de los dos equipos de Nuevo León, de momento, ni Rayados de Monterrey ni los Tigres están en los primeros ocho lugares.

Tabla general del Apertura 2026 tras jornada 7



América — 16 pts (6 PJ) Chivas — 14 pts (7 PJ) Toluca — 13 pts (6 PJ) Tijuana — 13 pts (6 PJ) Atlas — 13 pts (7 PJ) Cruz Azul - 12 pts (7PJ) Querétaro — 10 pts (6 PJ) León — 10 pts (6 PJ) Puebla — 10 pts (6 PJ) Rayados — 9 pts (6 PJ) Pachuca — 8 pts (7 PJ) Pumas — 8 pts (6 PJ) Necaxa — 8 pts (7 PJ) Atlante — 7 pts (7 PJ) Tigres — 6 pts (7 PJ) Atlético San Luis — 6 pts (7 PJ) Santos Laguna — 1 pt (7 PJ) Juárez — 0 pts (7 PJ)

Jornada 7 del Apertura 2026

Juárez 0-2 Pachuca (viernes 4): goles de Salomón Rondón (52’) y Alán Bautista (99’).



Atlético San Luis 0-3 Chivas (sábado 5): Andrés Sánchez (5’), Ricardo Marín (9’) y Richard Ledezma (79’). Chivas suma 14 puntos y está segundo.



Tigres 1-1 Necaxa (sábado 5): Owen González (11’) y Rodrigo Aguirre (39’).



Atlas 1-1 Atlante (sábado 5): Luís Esteves (6’) y Martín Sarrafiore (47’).



Cruz Azul 0-0 Santos Laguna (domingo 6, Estadio Banorte)

Partidos reprogramados de esta jornada



Pumas vs León: jueves 10 de septiembre, 21:00.

Puebla vs Toluca: martes 15 de septiembre, 19:00.

América vs Tijuana: miércoles 28 de octubre.

Querétaro vs Monterrey: sábado 14 de noviembre

Jornada 8 del Apertura 2026

Viernes 11 de septiembre



Necaxa vs Puebla — 19:00 — Estadio Victoria

Atlante vs Pachuca — 21:00 — Estadio Banorte

Tijuana vs Querétaro — 21:00 — Estadio Caliente

Sábado 12 de septiembre



Toluca vs Atlas — 17:00 — Estadio Nemesio Díez

Monterrey vs Tigres — 19:00 — Estadio BBVA

Cruz Azul vs América — 21:00 — Estadio Banorte



Domingo 13 de septiembre



Santos Laguna vs Juárez — 18:00 — Estadio Corona

Chivas vs Pumas — 19:07 — Estadio Akron

Lunes 14 de septiembre



León vs Atlético San Luis — 19:00 — Estadio León

Cabe recordar que, el Club León se quedó con el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 tras derrotar por la mínima diferencia a las Águilas del América gracias a un sólido cabezazo de Diber Cambindo. Más tarde, Rayados de Monterrey y Deportivo Toluca jugarán por el título binacional.