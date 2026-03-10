¡RUPTURA!: Apenas inició la temporada, y la relación entre Aston Martin y Honda está por los suelos

La temporada 2026 de la Fórmula 1 apenas comenzó y en Aston Martin ya enfrentan una tormenta que nadie esperaba tan pronto.

Y es que el proyecto que prometía marcar un antes y un después para la escudería de Silverstone arrancó con un golpe duro en el Gran Premio de Australia, donde todo lo que podía salir mal terminó saliendo peor.

Los dos autos abandonaron la carrera, los problemas técnicos aparecieron desde el inicio del fin de semana y, lo más preocupante es que no son temas sencillos de resolver, ya que el principal culpable es Honda, proveedor de motores del equipo.

El escenario es especialmente delicado porque esta temporada marcaba el inicio de una alianza exclusiva entre Aston Martin y Honda, una asociación que estaba llamada a ser uno de los pilares del nuevo proyecto, en el cual se han invertido cientos de millones de dólares.

El inicio que nadie imaginaba en Aston Martin

Las expectativas para este año eran enormes. El equipo invirtió millones en nuevas instalaciones, un moderno túnel de viento y reforzó su estructura técnica con fichajes de peso como Adrian Newey.

La llegada del motor Honda también era vista como una oportunidad para dar un salto competitivo bajo el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1.

Pero la realidad fue otra. Aston Martin se dio cuenta muy tarde de los retrasos de Honda y llegó al primer Gran Premio tras completar muy pocas vueltas durante la pretemporada y la carrera terminó cnfirmando esos temores.

Fernando Alonso y Lance Stroll abandonaron.

La relación con Honda, bajo presión desde la primera carrera

Más allá del resultado deportivo, lo realmente preocupante es la forma en que Aston Martin manejó los problemas técnicos.

El equipo señaló al motor Honda como responsable de los fallos del fin de semana, algo que podría tener consecuencias en una relación que apenas comienza.

La histórica ruptura entre McLaren y Honda en la Fórmula 1 comenzó precisamente con un clima similar de críticas públicas y desconfianza.

La temporada apenas tiene una carrera, pero ya hay una ruptura grande dentro del Gran Circo.

